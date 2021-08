A Operação Cartão Vermelho descobriu que o Benfica tinha criado uma sociedade no Luxemburgo durante as escutas a Luís Filipe Vieira, antes de este ser detido, noticiou o jornal Novo (edição em papel). O Ministério Público encontra-se a investigar a criação desta sociedade, segundo o jornal.

A Benfica Internacional foi criada a 19 de fevereiro pela Sport Lisboa e Benfica SGPS, que detém quase um quarto das ações da Benfica SAD. Na altura, Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira (administrador da SAD) e João Sacadura Teixeira (criador e gestor de fundos de investimento, sem ligação conhecida ao Benfica) ficaram como administradores da sociedade.

João Sacadura Teixeira e o representante de Sport Lisboa e Benfica SGPS por procuração, Liridon Elshani, são residentes no Luxembrugo. O Benfica diz que João Sacadura Teixeira foi convidado para administrador porque a lei luxemburguesa exige que um dos administradores tenha residência fiscal no país.

A sociedade, criada com capital inicial de 12 mil euros, “pode realizar todo o tipo de operações financeiras, comerciais, industriais, mobiliárias e imobiliárias”, segundo o documento a que o Novo teve acesso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao Novo, o Benfica disse que o objetivo da criação da sociedade era expandir a marca no estrangeiro, nomeadamente gerir a criação de empresas em zonas geográficas estratégicas, como uma potencial Benfica USA. O clube justifica que a Benfica Internacional ainda não é detentora de nenhuma participação social internacional porque a pandemia de Covid-19 atrasou os planos.

O clube respondeu ainda que a constituição da sociedade ainda não tinha sido comunicada ao mercado porque só em setembro será apresentado o relatório de contas 2020-2021 onde constará a Benfica Internacional.

Domingos Soares de Oliveira e João Sacadura Texeira não responderam ao jornal Novo e o advogado de Luís Filipe Vieira lembrou que o cliente tinha renunciado “aos cargos de presidente do SLB, do conselho de administração da Benfica SAD e de todas as participadas”, logo não seria administrador de nenhuma empresa no universo do Benfica.

Atualizado às 9h55