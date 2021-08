Semea by Euskalduna

Cais das Pedras, 15 (Porto). 93 856 6766. Segunda, quinta e sexta, das 19h às 00h; sábado e domingo, das 12h às 15h; 19h às 00h.

Para jantar com vista para o Douro: depois de uma padaria artesanal de fermentação lenta e de uma peixaria premium, o chef portuense Vasco Coelho Santos continua a surpreender. Reabriu o restaurante Semea by Euskalduna em pleno Cais das Pedras, com direito a uma base de cozinha de fogo e um terraço com uma vista privilegiada sobre o Douro. Tal como acontecia na antiga morada, na Rua das Flores, o espaço inaugurado em 2018 manterá o conceito de partilha à mesa através de um menu focado na sazonalidade dos ingredientes e no trabalho com pequenos produtores. O pão chega da padaria Ogi by Euskalduna, os mexilhões e as ostras da peixaria do chef no Aviz, mas há também tarte de chalota, tarte de rabo de boi, arrozes, carabineiros e rodovalhos para provar. A fechar a refeição, não se esqueça de pedir um clássico: a famosa rabanada de inspiração basca feita com pão de regueifa embebido numa mistura de leite, ovos e natas, frito em manteiga, polvilhado com açúcar e servido com gelado de queijo da Serra.

Rock’n’Bowl

Rua Sara Afonso, Senhora da Hora (Matosinhos). 22 057 1318. Segunda a sexta, das 12h às 23h; sábado e domingo, das 11h às 23h. Preços: de 1,75€ a 6€

Para ir às compras com zombies, robôs e dragões: da próxima vez que for às compras ao NorteShopping, em Matosinhos, atente no teto da praça central e encontrará duas esculturas suspensas assinadas por Joana Vasconcelos, mas as novidades não ficam por aí. Suba até ao piso 1 e aventure-se no novo Rock’n’Bowl, um espaço futurista e inteiramente dedicado a mais de 20 jogos arcade, dos matrecos à simulação de carros. Muitos juntam ainda realidade virtual para que a interação e a experiência competitiva seja ainda mais viciante. Depois de equipados, os visitantes, que têm de ter mais de seis anos, são transportados para vários desafios e um deles é mesmo lutar com robôs, zombies e dragões.

Nova carta do Vogue Café

Rua do Aviz, 10 (Porto). 22 339 8550. Segunda a quinta, das 12h às 00h; sextas e sábados, das 12h às 23h.

Para conhecer os pratos da moda: entre pratos leves e frescos, regados com cocktails coloridos e vistosos, a nova carta do Vogue Café Porto está recheada de combinações exóticas e altamente instagramáveis. Seja na sala ou no pátio, comece por pedir uma sopa de tomate assado, queijo fresco e manjericão, um ceviche de peixe com abacate manga e chili ou uns ovos rotos com cogumelos selvagens e molho holandês. Nas saladas reinam opções com melancia, sapateira ou codorniz, nos pratos principais o arroz caldoso de lingueirão, coentros e brandy dá nas vistas e o risotto de abóbora, espargos crocantes, rúcula e nozes é uma das receitas vegan presentes no menu. Hidrate a experiência gastronómica com um dos cocktails da época que combinam vinho do Porto, gin, infusões, frutos silvestres ou espuma de ginger beer e finalize o repasto com as farófias de creme inglês e canela ou uma panna cotta de chocolate, gelado de cereja e kumquat.

Piquenique Dançante Sobre a Relva

Jardins da Casa Tait, Rua de Entre-Quintas, 219 (Porto). Sábado e domingo, das 15h às 21h. Entrada gratuita e lotação de 250 pessoas

Para dançar à volta de uma toalha: inspirado no quadro “Le déjeuner sur l’herbe“, de Édouard Manet, a 6.ª edição do Piquenique Dançante Sobre a Relva integra este ano o programa Warm Up, um ciclo dedicado à palavra e à música que antecede a Feira do Livro do Porto, com arranque marcado no fim de agosto. O cartaz deste fim de semana é quase todo nacional e no sábado destacam-se nomes como o músico Marante, um dinossauro do cancioneiro popular, o Dj Renato Cruz Santos ou a dupla românica e cómica David Bruno e Mike El Nite. No domingo, o palco dos Jardins da Casa Tait recebe as aventuras pop de Ana Deus, João Loureiro e Rui Fernandes, o fado de Jorge Novo ou o coletivo de Dj Sete Magníficos. A entrada requer bilhete, este pode ser levantado no próprio dia, a partir das 13h30, na Praça do Rossio, nos Jardins do Palácio de Cristal.

Bácoro

Rua de Santo Ildefonso, 262 (Porto). 91 050 0949. Terça a quinta, das 12h às 15h30; 18h30 às 22h, sexta e sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 12h às 22h.

Para provar sandes de leitão com um twist: o Bácoro é um dos restaurantes mais recentes da zona dos Poveiros, liderado no feminino por Sandra Cunha, Raquel Maia e Cristina Fidalgo, o espaço promete reinventar a tradicional sande de leitão. As propostas da carta têm a assinatura do chef Pedro Sommer e combinam o leitão, vindo de Vila Nova de Gaia, o pão estaladiço e ingredientes como o queijo limiano, maionese de leitão, manteiga de laranja, presunto crocante, pasta de azeitonas, pesto de cajus ou chutney de manga. O resultado final é servido em tábuas ou caixas de madeira com batatas fritas às rodelas ou saladas que juntam manga, tomate cereja e queijo de S. Jorge ou queijo de cabra, morangos, pêra, nozes e vinagrete de mel. A carta de vinhos apresenta brancos, rosés e tintos de diferentes regiões do país, do Douro à Bairrada, passando também pelo Alentejo, e aposta em espumantes, a bebida típica para acompanhar o leitão. Para finalizar a refeição, tente escolher, se conseguir, entre o cheesecake de lima com biscoito feito na casa ou uma mousse de chocolate com flor de sal.

Lisboa na Rua

Vários locais em Lisboa. Até 19 de setembro

Para encontrar a cultura em cada esquina: a iniciativa Lisboa na Rua volta a preencher a cidade com música, teatro, dança, cinema, novo circo e artes plásticas. O programa arranca no sábado, pelas 18h, no Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta com o Festival Internacional da Máscara Ibérica, onde grupos tradicionais de mascarados de Miranda do Douro, Astúrias e Galiza mostram a sua riqueza histórica, cultural e artística. No mesmo dia, às 19h, o Castelo e S. Jorge recebe o primeiro de cinco concertos integrados no ciclo A Música e o Mundo – Encontros Sonoros Atlânticos, onde poderá ouvir percussão e voz com obras de Philip Glass e duas estreias mundiais dos compositores Ângela da Ponte e Vasco Mendonça interpretadas pelo grupo Druming GP e o contratenor Stephen Diaz. Domingo estenda a toalha no Jardim Botânico de Belém e a partir das 17h apanhe a boleia do Out Jazz e viaje ao som do jazz, soul, funk e hip-hop até o sol se pôr.

Piscina Verde

Parque Urbano de Paredes (Porto). Segunda a domingo, das 9h às 14h; 15h às 20h.

Para ir a banhos quando o calor apertar: chama-se Piscina Verde e foi inaugurada recentemente pelo município de Paredes para refrescar aqueles que não resistem a um mergulho em dias de muito calor. Tem oito pistas, um tanque infantil, balneários, um bar concessionado e várias atividades aquáticas de lazer e de competição programadas. Desenhada pela dupla de arquitetos Henrique Marques e Rui Dinis, responsáveis pelo atelier Spaceworkers, esta nova piscina confunde-se com a paisagem verdejante do parque urbano local e é a desculpa perfeita para o visitar e dar umas braçadas no final da caminhada. A utilização é gratuita para crianças até aos seis anos, sendo que dos 7 aos 15 anos a entrada é de 1,50€ e os adultos pagam 3€.

Mâide

Rua Joaquim Ereira, 1543, Cascais (Lisboa). 21 092 7605. Terça a domingo, das 9h30 às 22h30

Para comer a todas as horas do dia: seja um pequeno-almoço madrugador ou um jantar tardio, este novo restaurante em Cascais prova que a boa comida não tem horas para ser servida e, claro, saboreada. Sob a alçada do chef Nuande Peker, da cozinha do Maîde saem brunches compostos, hambúrgueres suculentos e pratos de inspiração oriental. No menu de verão reinam panquecas com bacon, ovo estrelado e maple syrup, hambúrgueres de carne barrosã com bacon, cebola caramelizada, tomate, queijão S. Jorge e alface servidos em pão brioche, os tatakis de atum com arroz preto, edamame, cebola roxa, rúcula, tomate cherry, alho francês, cebolinho, sésamo e pesto de manjericão, os pokes havaianos, os ceviches peruanos e o pad thai de camarão. Saboreie cada prato numa decoração marcada por bananeiras, jiboias e madeiras exóticas, elementos que o chef trouxe das várias viagens que fez pelo mundo em busca das melhores ondas para surfar.

IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema

Vários locais em Lisboa. Até 6 de setembro. Preços: dos 4,50€ aos 6€

Para levar a sétima arte a miúdos e graúdos: A 18.ª edição do festival IndieLisboa foi adiada devido à pandemia, mas arranca finalmente este sábado dando a conhecer mais de 270 filmes de talentos emergentes e autores veteranos. Da programação destacam-se a retrospetiva integral da realizadora francesa Sarah Maldoror, o foco no trabalho do realizador colombiano Camilo Restrepo ou a secção Silvestre, recheada de nomes conhecidos como Radu Jude, Eugène Green ou John Gianvito. O calendário divide-se entre a Culturgest, o Cinema São Jorge, a Cinemeteca Portuguesa, o Cinema Ideal e a Biblioteca Palácio Galveias, mas o cinema também promete chegar até aos mais novos com o IndieJúnior. Esta é a fatia do festival dedicada aos espetadores de palmo e meio que inclui sessões ao ar livre, debates, oficinas, workshops, masterclasses.

Exposição “Pink Playland”

Rua Muralha da Praia, Apoio 6 – Praia Norte (Costa da Caparica). 92 745 6326. Quarta a domingo, a partir das 15h30. Preço: 10€/pessoa

Para despertar os sentidos com fotografia, música e flores: o famoso restaurante Palms, a um passo da praia na Costa da Caparica, acaba de inaugurar uma exposição interativa que junta a fotografia, a música e a arte floral numa viagem ao mundo antes da pandemia. A mostra, cuja curadoria pertence a Maryam Aboukhater e Xico Teixeira, recorre à realidade virtual para proporcionar jogos e experiências sensoriais que aliam a vertente cultural à proposta gastronómica. Miguel Domingos e Carlos Malta assinam a parte fotográfica, Maison Angea é responsável pela exposição floral e a música fica a cargo de Ana Fernandes e Ben Rix. As visitas duram 30 minutos, a marcação prévia é obrigatória, sendo que os clientes do restaurante têm 10% de desconto no valor do bilhete.