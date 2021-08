As organizações sindicais representantes dos trabalhadores do Metro de Lisboa e a administração da empresa falharam esta sexta-feira um entendimento para desbloquear as negociações do contrato de trabalho, segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).

“Hoje pensávamos que conseguiríamos chegar mais perto do que aquilo que avançámos, mas considero que se ultrapassarmos estas divergências, que são algumas, mas não assim tantas, conseguiremos chegar a bom porto”, disse à Lusa a dirigente da FECTRANS Sara Gligo.

A FECTRANS discutiu esta sexta-feira o Metro de Lisboa nas contrapropostas apresentadas pelo Ministério do Ambiente durante uma reunião realizada em 6 de agosto, com o objetivo de desbloquear a negociação coletiva na empresa em que a administração alega não poder fazer propostas por falta de orientações da tutela.

“Foi apresentada a proposta que tinha sido alinhavada no Ministério do Ambiente, ainda assim, foi introduzida uma matéria com a qual as organizações sindicais não estão de acordo”, explicou a dirigente, adiantando que as estruturas vão reunir-se na próxima terça-feira para dar resposta a esta matéria.

De acordo com Sara Gligo, a administração da empresa levantou agora a questão “do regime de faltas”, que segundo as estruturas sindicais colide com o acordo de empresa.

Os trabalhadores do metro realizaram greves parciais ao serviço em maio e junho por pretenderem que a empresa tenha em conta nas negociações com os sindicatos a valorização salarial e valorização das carreiras, além do preenchimento imediato do quadro operacional e progressões na carreira.

Os trabalhadores reivindicam também a efetivação do direito ao transporte, o estrito cumprimento de todas as cláusulas do Acordo de Empresa (AE), além da prorrogação da vigência do AE.