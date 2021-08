Os técnicos que fazem funcionar a divisão de Projectos Especiais da Ferrari são muito produtivos. Os clientes abordam a marca criada por Enzo Ferrari, solicitando uma execução especial baseada num qualquer modelo da marca e, como que por magia, nasce um superdesportivo deslumbrante e único, o que faz disparar ainda mais o seu valor de mercado.

No Ferrari Chat foi recentemente divulgada a imagem de um emblema em que se podia ler “SP48 Unica”. Ao que parece, esta versão especial, de que apenas será produzida uma unidade, será baseada no F8 Tributo. Mas isso não significa que existam grandes semelhanças estéticas entre o modelo original e esta execução especial, que a Ferrari decidiu fabricar para alguém igualmente muito especial.

O dono do SP48 comentou no fórum Ferrari Chat que, no ano passado, tinha solicitado um projecto que baptizou XLVIII. Contudo, a sua solicitação foi recusada, com o argumento que “seria politicamente incorrecto em Itália”, apesar de significar “48” em numeração romana.

Independentemente da denominação do veículo, a base do SP48 será o F8 Tributo, que monta o 3.9 V8 biturbo, que fornece uns garbosos 721 cv às 7000 rpm, para exibir igualmente uma força de 770 Nm às 3250 rpm. Sem recorrer a qualquer tipo de electrificação, sendo potencialmente o último Ferrari a poder-se orgulhar desta característica muito cobiçada entre os fãs da marca, o SP48 não deverá ficar atrás do F8 Tributo em matéria de performances, pelo que podemos contar com 340 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em somente 2,9 segundos.

Resta apenas conhecer a estética que vai revestir esta obra de arte, que será necessariamente mais cara do que o F8 Tributo, modelo que em Portugal é transaccionado por valores a partir de 286 mil euros, isto para a versão coupé, com carroçaria fechada.