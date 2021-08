Os talibã “massacraram” e torturaram vários membros da minoria hazara, em Ghazni, no Afeganistão, segundo a Amnistia Internacional. Terá sido no início de julho, diz a organização com base em entrevistas a testemunhas e provas fotográficas que lhe chegaram.

Os hazaras são um povo de origem mongol que residem principalmente na região central do Afeganistão conhecida como Hazarajat. São uma comunidade há muito vítima de discriminação não só no Afeganistão (de maioria sunita) como, também, no Paquistão.

De acordo com a BBC, que se baseia no relatório da Amnistia Internacional, pelo menos nove homens terão sido mortos, entre 4 e 6 de julho, na região de Malistan (Ghazni). Seis homens terão sido mortos com tiros, alguns na cabeça, e outros três terão sido torturados até à morte.

Foi, segundo a Amnistia Internacional, um “indicador horrível” da forma como os talibãs estão a atuar, embora entretanto tenham feito promessas de moderação à comunidade internacional, depois de tomarem o poder no país.

Talibãs perseguem e ameaçam de morte quem colabora com as Nações Unidas e a NATO

Apesar de prometerem que iam “perdoar” todos os afegãos, os talibãs estão a perseguir, a “prender” ou “a ameaçar de morte” aqueles que trabalhem para as Organização das Nações Unidas (ONU) e para a Nato, denunciou um outro relatório a que a BBC teve acesso na quinta-feira – neste caso da ONU.

O documento indica que as pessoas que trabalham para a polícia e nas forças armadas são aqueles que estão mais em risco. “Os talibãs têm elaborado um mapeamento dos invidíduos [mais importantes] antes de controlarem as maiores cidades”, lê-se ainda no documento.