Timor-Leste registou esta sexta-feira mais uma morte de uma pessoa infetada com o SARS-CoV-2, o 16.º óbito desde o princípio de agosto que se tornou já o mês mais mortífero desde o início da pandemia de Covid-19.

A vítima mortal desta sexta-feira, que aumentou o total desde o início da pandemia para 42, foi uma mulher de 50 anos, com história de cancro na mama, metáteses nos pulmões e anemia grave e que foi admitida no hospital no dia 7 de agosto.

Os dados diários divulgados pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) indicam que nas últimas 24 horas se registaram em Timor-Leste mais 267 casos, com 152 em Díli, 35 em Baucau, 20 em Ainaro, 13 em Covalima e 12 em Manufahi, entre outros.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 113 recuperações, com o total de casos ativos a subir para 2.882 e o total acumulado de casos desde o início da pandemia a atingir os 13.700.

Cerca de um terço dos casos positivos detetados nas últimas 24 horas tinham sintomas de Covid-19, tendo as autoridades realizado a nível nacional 1.322 testes. Segundo o CIGC, o aumento significativo de casos deve-se à transmissão da variante Delta, confirmada em análises de sequenciação genómica realizadas em Melbourne, na Austrália. Essas análises, a 22 amostras de Díli e 15 de Ermera, comprovaram a existência da variante Delta em 82,2% dos casos, indicando que se está a tornar a variante dominante no país.

No centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, há atualmente 57 pessoas, das quais 15 em estado grave (um com ventilador e os restantes com oxigénio), e 13 em estado moderado.

A taxa de incidência da doença é agora a nível nacional de 15,5 por 100 mil habitantes, com 38,3 por 100 mil habitantes em Díli e de 14,5 por 100 mil habitantes em Manufahi.

No que se refere à vacinação, os dados indicam que até ao momento já receberam a primeira dose a nível nacional 47,6% das pessoas com mais de 18 anos, tendo a vacinação completa 21%. Em Díli a primeira dose chegou a 72,1% e a vacinação completa a 52,9%. Ermera continua com a taxa mais baixa de vacinação, de 19,7% com a primeira dose e apenas 5,5% com a segunda dose.