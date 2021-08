O antigo futebolista camaronês Samuel Eto’o disse este sábado, na cidade da Praia, que Cabo Verde é um “modelo” em África e desafiou o país a trabalhar para o desenvolvimento do futebol.

“Talvez orgulhoso de um modelo que devemos levar para toda a África e estarei entre aqueles que dirão que há um modelo que devemos, a todo o custo, colocar em todos os lugares”, disse o antigo internacional camaronês, que está de visita ao país, a convite da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), enquanto embaixador da Confederação Africana de Futebol (CAF) e da FIFA.

Durante a estadia no arquipélago, vai conhecer a realidade do futebol cabo-verdiano e discutir com a federação os desafios do futebol africano.

Durante a manhã, Eto’o foi recebido pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, pelo primeiro-ministro, pelo ministro-adjunto do Desporto, Carlos Monteiro, e visitou escolas de futebol e infraestruturas desportivas na cidade da Praia.

Ao final da tarde, foi o convidado especial do primeiro-ministro no CV Next, evento para promover a ciência, tecnologia e inovação e projetar Cabo Verde para futuro.

Ulisses Coreia e Silva disse que Eto’o tem uma visão para o desenvolvimento do continente africano que comunga com os princípios e ideias do Governo para a região e disponibilizou-se para colaborar com Cabo Verde em várias vertentes.

“Através da Fundação do Samuel Eto’o, estamos a estudar várias áreas de cooperação para o acesso à educação, saúde e ao desporto. É uma visão extraordinária e que tem um significado muito útil no quadro da nossa integração africana”, afirmou.

O presidente da FCF, Mário Semedo, destacou a importância da visita do antigo futebolista, referindo que, além do conhecimento e experiências que deixa no país, leva também as principais preocupações da federação às instituições desportivas internacionais.

Acompanhado do conselheiro senegalês Alassane N’Dour e da cabo-verdiana, residente em França, e responsável da Associação “Hello Cabo Verde”, Eto’o desloca-se domingo à ilha do Sal, onde também vai visitar infraestruturas desportivas e locais turísticos.

Considerado um dos melhores jogadores africanos de todos os tempos, o camaronês, de 40 anos e que terminou a carreia em 2019, representou clubes europeus como Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Barcelona.

A visita do antigo futebolista acontece na mesma semana em que foi realizado o sorteio para a Taça das Nações Africanas de futebol, que será decorrer entre 09 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022 nos Camarões, precisamente um dos adversários de Cabo Verde na fase de grupos, juntamente com Etiópia e Burkina Faso.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para 2021, mas acabou por ser adiada para 2022 – apesar de manter a designação CAN2021 – para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados devido à pandemia de covid-19.