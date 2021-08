Não viram os seus rapazes serem campeões em 2020 depois de 30 anos. Não viram uma época menos conseguida, a que terminou em maio deste ano. Mas este sábado, os adeptos do Liverpool voltaram à sua catedral, a Anfield. Para cantarem “You’ll Never Walk Alone”, para verem Mané, Van Dijk, Salah, e todos os outros, além do timoneiro Jürgen Klopp.

Os adeptos dos reds esperavam que a “vítima” de hoje fosse o Burnley, equipa que, pasme-se, jogou à “antiga”. E por isto queremos dizer que o guarda-redes era o número 1 e todos os outros tinham do 2 ao 11. Há quanto tempo não ser veria algo assim? Não é nada, mas nada normal. Não ganha jogos, não faz jogar melhor, mas é, desculpemos o termo, giro.

Não é surpreendente que o Liverpool teve mais controlo do jogo mas, sem Fabinho e com a saída de Wijnaldum para o PSG, ainda é uma equipa a encontrar-se, principalmente em termos defensivos e isso viu-se sobretudo na segunda parte.

Para a frente, claro, já se sabe que Klopp tem muitas soluções, de entre as quais o português Diogo Jota que, após bom cruzamento de Tsimikas (hoje o defesa esquerdo do Liverpool), marcou golo de cabeça após um movimento à ponta de lança. Estavam decorridos 18′.

O Burnley assustou um par de vezes na primeira parte, uma por culpa do guarda-redes Alisson, e jogou “bem” na segunda parte, mas o Liverpool dá poucas hipóteses com a qualidade dos seus avançados e, aos 69′, após excelente assistência de Alexander-Arnold, Mané fez golo e sossegou o jogo, que estava demasiado equilibrado e descontrolado a dada altura para o que Klopp quereria certamente.

Para se ver como está o plantel do Liverpool, aos 80′, altura em que saiu Diogo Jota, entraram Firmino e Thiago Alcântara. Klopp habitou-nos a trocar o meio-campo muitas vezes, mas é mesmo preciso afinar o processo defensivo, porque, e é preciso reforçar isto, os avançados quase não são precisos treinar… Destaque ainda para Harvey Elliott, médio de 18 anos, que jogou e fez jogar. Que jogaço do “miúdo”.

Quem não precisa também de orientação e de aquecimento são os adeptos que encheram Anfield que, como sempre, foram a “camisola 12” do Liverpool.