É um campo complicado, muito complicado, mas, ao contrário do que pode parecer sem olhar para a estatística, é um campo onde o FC Porto tem conseguindo bons resultados, não perdendo no reduto do Marítimo nas últimas seis épocas. Foram três vitórias e três empates.

Por isso, o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, perspetiva “um jogo competitivo, difícil, contra uma equipa com jogadores interessantes e com um treinador muito apaixonado pelo que faz e que tem feito bons trabalhos nas equipas que tem representado em Portugal”.

O técnico não esqueceu ainda que a sua equipa não tem encontrado na Madeira “um relvado fácil”, que até teve “a nota mais baixa dada pela Liga”, pelo que é “outro adversário”. “Podem acontecer maus jogos em bons relvados, mas grandes jogos em maus relvados duvido mais”, frisou.

Sobre a espécie de discussão que teve com o responsável do FC Porto Luís Gonçalves no jogo em Famalicão e ainda a chegada do defesa Wendell para competir com Zaidu pela lateral esquerda da defesa, Conceição foi claro: “Não reclamei de nada. Isto não é o Futebol Clube Sérgio Conceição, é o Futebol Clube do Porto. O que posso pedir é o ajuste do nosso plantel. Não vêm para jogar no meu quintal, vêm para jogar no clube. O jogador é jogador do FC Porto e eu queria contar com jogadores do nível de seleções, mas temos a nossa realidade dentro daquilo que eram as opções que tínhamos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Wendell, que chegou a ser associado ao Benfica, “já tinha sido falado e discutido há mais de um mês”.

E acrescentou sobre o que se passou com Luís Gonçalves, que muitos disseram ser sobre a falta de um defesa esquerdo, e demais reforços, chegando agora então o brasileiro que estava no Bayer Lervekusen: “O que se passou em Famalicão foi a frustração de sofrer o empate depois de termos feito o suficiente para não sofrermos golos. Aconteceu o de bola parada e depois o outro já para lá dos 90 minutos. É um erro individual mas que eu também cometo, fazem parte da nossa vida e do nosso trabalho. Há que assumi-los, corrigi-los e trabalhá-los. Acredito que quem está a comentar o jogo seja muito mais fácil, mas eu vivo as emoções fortes e ganhar mais vezes é um sentimento muito melhor. Isto não justifica a imagem que houve entre mim e o Luís Gonçalves, o que dizem e o que escrevem é a maior mentira que pode haver, quem me conhece e anda aqui connosco sabe a relação que temos, que é fantástica. Tentamos fazer todos os dias mais e melhor pelo clube”.