As autoridades britânicas identificaram mais de 9.400 novos casos de infeção pelo SARS-COV-2 relacionados com os jogos do Euro 2020, avança o The Guardian.

As novas infeções foram diagnosticadas no âmbito de um esquema de testagem que o governo de Boris Johnson implementou para controlar a situação epidemiológica no Reino Unido após a passagem do campeonato europeu de futebol.

Os dados, divulgados na sexta-feira passada, revelam que 85% de todos os novos casos relacionados com as festividades do Euro 2020 — desde eventos musicais aos próprios jogos — tiveram origem em oito partidas, principalmente a semi-final e a final que se jogaram em Londres. O campeonato foi vencido pela Itália que derrotou a Inglaterra.

Entre as 9.402 pessoas que terão sido infetadas durante esses eventos, 3.036 desenvolveram sintomas dois dias depois de um jogo. As autoridades de saúde desconfiam que muitas já estariam infetadas no dia da partida.

Estes valores são, no entanto, animadores para o governo britânico, nota o The Guardian: o número de casos nos eventos monitorizados pela Public Health England é semelhante ao observado na população em geral, o que sugere que os eventos em massa são seguros e podem concretizar-se.

Mas Jenifer Smith, sub-diretora médica da instituição que liderou este estudo, avisou que o Euro 2020 simbolizou “um risco significativo para a saúde pública em todo o Reino Unido”: “Este risco não é apenas dos indivíduos que comparecem ao evento em si, mas inclui atividades realizadas durante a viagem e atividades sociais associadas”.

Oliver Dowden, secretário de Estado para a cultura, indicou, no entanto, que este estudo deverá apoiar o regresso de eventos culturais e desportivos de grandes dimensões ao Reino Unido. Mas apelou os britânicos a “continuarem cautelosos quando se misturam em situações de multidões muito grandes”.