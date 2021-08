Um jovem italiano de 22 anos decidiu tatuar o certificado verde digital no braço. Em declarações ao diário italiano Corriere della Sera, Andrea Colonnetta que quis “gravar um momento particular da vida”, que deixasse marcado “as dificuldades do momento”, que, no entender do jovem, representa “um período histórico” da sua existência.

Depois de fazer a tatuagem, Andrea e o seu tatuador foram até ao McDonalds mais perto verificar se o trabalho tinha ficado bem feito. Enquanto todos empenhavam os telemóveis, o jovem aproximou o braço do aparelho. O funcionário desconfiou, mas lá cedeu. “Tive de insistir, e não pouco, para o convencer”, confessou Andrea ao Corriere della Sera. O certificado estava correto, e funcionou, mas ainda não estava válido, uma vez que não tinham ainda passado os 14 dias da vacinação completa.

Entretanto, já passou esse tempo (precisamente esta sexta-feira) e o jovem italiano e o seu tatuador, Gabriele Pellerone, já voltaram ao McDonalds e conseguiram validar o certificado e fazer o pedido no restaurante. O tatuador partilhou o vídeo.

Apesar de o vídeo estar viral no TikTok e ser muito partilhado nas redes sociais, houve quem não gostasse da iniciativa, como foi o caso pai de Andrea quando descobriu pelas redes sociais que o filho tinha uma tatuagem.

Desde o dia 6 de agosto que o “certificado verde” é obrigatório para consumir em bares e restaurantes em Itália, sendo também exigido em outros espaços fechados como ginásios, cinemas, teatros, museus, estádios e grandes eventos, tais como concertos.