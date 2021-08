Metade dos novos infetados são pessoas entre os 10 a 29 anos

Quase metade dos novos casos são indivíduos com 10 a 29 anos, sendo que a maioria está na casa dos 20 anos (738) e 562 tem entre 10 e 19 anos. No sentido contrário estão as pessoas mais idosas, entre as quais se têm registado menos casos (embora sejam elas as que mais morrem por causa da Covid-19): 76 casos com 70-79 anos, 101 casos com 80 anos ou mais e 133 com 60-69 anos.

Portugal registou mais 2.676 novos infetados de infeção pelo coronavírus e oito mortes provocadas pela Covid-19, indica o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o número mais baixo de óbitos deste mês até ao momento, a par do dia 1 de agosto, mas é o sábado com mais novos casos registados.