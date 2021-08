No Afeganistão há ainda uma província que resiste à ofensiva dos insurgentes. O vale de Panshir, no norte do país, é o último local a oferecer luta aos talibãs, e não é a primeira vez que o faz. Mas querem deixar de lutar sozinhos e pedem ajuda aos Estados Unidos, através de um texto de opinião publicado no Washington Post.

A apenas 150 quilómetros de Cabul, é lá que estão alguns dos atores políticos que não abandonaram o país, incluindo o vice-presidente deposto Amrullah Saleh, autoproclamado “Presidente legítimo” do Afeganistão, que prometeu luta aos talibãs depois da saída de Ashraf Ghani do território, com destino aos Emirados Árabes Unidos, onde se exilou.

O Vale de Panshir não começou agora a escrever a história da resistência, e a geografia ajuda. A única forma de aceder a este vale é através de uma estreita passagem permitida pelo rio que tem o mesmo nome da província. A dificuldade em chegar ao território faz com que qualquer entrada seja facilmente defendida militarmente, tal como aconteceu em ofensivas anteriores, com as guerrilhas mujahideen a garantirem, também desta vez, estar “preparadas para combater os talibãs”. As armas com que prometem fazê-lo estão armazenadas há pelo menos duas décadas, porque sabiam “que isto ia acontecer”.

Na década de 80, os soviéticos não chegaram a Panshir. Na de 90, os talibãs também não. O culpado? Ahmad Shah Massoud, “o leão de Panshir”, líder da guerrilha que protegia aquela região de qualquer ocupação. Em 1992 era ministro da Defesa, e quando os talibã tomaram o poder, deu a cara pela Aliança do Norte, que mais tarde viria a acompanhar os Estados Unidos na luta contra os rebeldes.

De resto, em Panshir viveu-se uma quase total independência em relação ao resto do território. A população considerava Massoud o líder daquela região, até ser morto em 2001, apenas dois dias antes do 11 de setembro, por membros da Al-Qaeda. Na altura, o filho, que lhe herdou o nome, tinha 12 anos. 20 anos depois, toma o lugar do pai e comanda a Frente Nacional de Resistência do Afeganistão. Ao lado dele tem o vice-presidente deposto do país, Amrullah Saleh, antigos membros das forças especiais e outros soldados afegãos que rejeitam render-se.

Agora é Ahmad Massoud – filho – a comandar as milícias anti-talibã em Panshir. E apesar do apoio com que já conta de alguns, pede mais. A Washington, a Nova Iorque, mas também a Londres, onde estudou, e a Paris, onde os Campos Elísios têm inscrita uma homenagem ao pai. Fá-lo num artigo de opinião publicado no Washington Post. Ahmad termina o texto com um apelo: a ajuda ocidental é a única esperança que resta aos afegãos, e a retirada dos Estados Unidos vai fazer ricochete – os talibãs continuam a ser uma ameaça às democracias ocidentais.

Leia na íntegra a mensagem do afegão.