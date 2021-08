Uma semana depois da tomada de Cabul, os talibãs estão a intensificar as negociações com vista à formação do próximo governo do Afeganistão. Ao longo deste sábado, vários líderes de topo do movimento talibã aterraram em Cabul e estiveram reunidos com figuras de proa da política afegã dos últimos 20 anos — numa altura em que os talibãs se têm esforçado por passar para o exterior uma imagem de moderação a fim de se assumirem como os governantes legítimos do Afeganistão e de obterem o reconhecimento internacional do seu regime.

Na manhã deste sábado, soube-se que o cofundador e número dois dos talibãs, Abdul Ghani Baradar, chegou a Cabul para conversações com outros membros do movimento e líderes políticos sobre a formação do novo governo do Afeganistão.

Uma fonte oficial dos talibãs disse à agência France-Presse que Baradar iria encontrar-se em Cabul com “líderes e políticos jihadistas para estabelecer um governo inclusivo”. Baradar regressou ao Afeganistão na terça-feira, dois dias após os talibãs terem assumido o poder em Cabul, tendo aterrado na cidade de Kandahar — o lugar de origem dos talibãs — e sido recebido por uma multidão de apoiantes.

O cofundador dos talibãs estava no Catar, onde chefiou o gabinete político do movimento e conduziu as negociações com os Estados Unidos que levaram à retirada das forças estrangeiras do Afeganistão. Abdul Ghani Baradar, que fundou os talibãs com Mohammad Omar no início da década de 1990 e é considerado o líder político do movimento, é apontado como o mais que provável próximo Presidente, ou chefe de governo, do Afeganistão.

Mais tarde, soube-se que mais elementos da cúpula política dos talibãs, até agora sediada em Doha, no Catar, já tinham chegado a Cabul e tinham estado presentes em reuniões com figuras relevantes da política afegã dos últimos 20 anos.

O antigo delegado do governo afegão para as negociações de paz com os talibãs, Abdullah Abdullah, partilhou este sábado no Facebook um conjunto de fotografias que mostram reuniões em Cabul com o antigo embaixador dos talibãs na Arábia Saudita, Shahabuddin Delawar, o antigo ministro da Administração Interna do regime talibã, o mulá Khairullah Khairkhwa, e o negociador talibã Abdul Salam Hanafi.

Nestas reuniões esteve também presente o antigo Presidente afegão, Hamid Karzai (que liderou o país entre 2001 e 2014), um dos mais respeitados políticos do país, que nos últimos tempos tem sido uma das principais pontes de diálogo com os talibãs.

Na publicação que acompanha as fotografias, Abdullah Abdullah escreveu que a reunião entre a cúpula dos talibãs e figuras de proa da política recente afegã abordou “a atual situação do país, a segurança das pessoas, o processo político e o respeito pelos valores nacionais, incluindo a bandeira“.

Nos últimos dias, os talibãs têm dito publicamente que estão a procurar constituir um governo plural, com representantes de vários segmentos da população afegã e também com mulheres — uma promessa que tem sido acolhida com ceticismo no Ocidente, que aguarda os desenvolvimentos para decidir se vai ou não reconhecer o novo regime. O movimento prometeu para os próximos dias novidades sobre o futuro do regime do país.