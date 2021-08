Disputa-se este fim-de-semana uma das principais provas do automobilismo mundial, as míticas 24h de Le Mans, obrigando os veículos de competição a serem velozes e resistentes, e os pilotos a serem rápidos sem cometer erros, além de no processo conseguirem poupar as mecânicas.

A edição deste ano tem ainda a curiosidade de colocar em pé de igualdade os modelos mais potentes, denominados Hypercar Híbridos, de que os dois Toyota GR010 são os únicos representantes, a enfrentar os Hypercar não híbridos, respectivamente o Alpine A480 Gibson e os dois Glickenhaus 007 LMH (de Le Mans Hypercar), ambos menos potentes do que o rival japonês, mas não limitados pela capacidade da bateria.

Os treinos deram a pole position ao Toyota Hypercar Híbrido nº 7, pilotado por Kamui Kobayashi, que fez uma volta em 3 minutos, 26,279 segundos. O carro japonês, com um motor 3,6 V6 biturbo com 671 cv, associado a uma unidade eléctrica com 268 cv, anuncia uma potência total de 939 cv (enquanto tiver bateria), anunciando um peso de 1040 kg, dependendo do Balance of Performance (BoP) para cada corrida.

O segundo mais rápido em qualificação (3.27,095) foi o Alpine A480 Gibson, concebido com base no Rebellion R13 do ano anterior e montando um motor atmosférico 4,5 V8 com 674 cv, o que lhe permitiu apresentar-se na grelha de partida a pesar apenas 930 kg (pelo BoP de Le Mans). O 3º lugar na grelha de partilha pertenceu ao Toyota nº8 (3.27,671), para o primeiro Glickenhaus 007 LMH ser 4º, com 3.28,256.

As 24h de Le Mans são uma prova complexa e há uma grande diferença entre ser o mais rápido no treinos e liderar, ou até mesmo vencer, a mítica prova de resistência. Esmagadora em matéria de experiência, dimensão da equipa, potencial tecnológico e financeiro, a Toyota muito dificilmente não arrecadará mais um troféu na clássica francesa. A questão é se os carros nipónicos conseguem passar ao lado dos problemas mecânicos e quem é o LMH que vai ficar mais próximo dos Toyota – Alpine ou Glickenhaus, os primeiros com mais experiência e os segundos com mais carros na contenda.

Enquanto a prova decorre, pela noite dentro e até amanhã às 15h, hora portuguesa (siga a prova em directo aqui), veja a volta canhão de Kamui Kobayashi, aos volante do seu Toyota GR010 híbrido, tecnologia que construtor fez vingar entre os carros de série e que tem conseguido garantir o sucesso na competição.