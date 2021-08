Os microssatélites estão a ser um problema para a qualidade do céu noturno, ao limitarem a observação de corpos celestes distantes por serem muito mais luminosos, alertou a astrónoma Teresa Lago. O alerta surge dias antes de cessar funções como secretária-geral da União Astronómica Internacional (UAI), cargo para o qual foi eleita em agosto de 2018, para um mandato de três anos.

A astrónoma, que fez um balanço à Lusa e apontou desafios para a astronomia, deixa o cargo em 26 de agosto, mas continuará como conselheira da UAI por mais três anos, podendo participar nas decisões da organização sem direito a voto.

Teresa Lago destacou como “problema premente” o “efeito poluente” de “milhares de microssatélites” na “qualidade do céu” noturno observável. A seu ver, apesar de serem “extremamente importantes para a comunicação”, estes pequenos satélites estão a limitar as observações astronómicas, em particular a de corpos celestes muito distantes, que têm uma luminosidade mais ténue.

“Os nossos telescópios passam a vida a registar a passagem dos microssatélites porque são muito mais luminosos do que os objetos distantes”, afirmou, assinalando que a UAI está “a tentar influenciar os construtores” para que “a astronomia possa continuar” em todos os comprimentos de onda de luz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma das soluções passa por colocar “coberturas nos microsssatélites” para reduzir a sua visibilidade a partir da Terra. Além disso, a UAI tem tentado convencer os países a adotarem uma iluminação pública “mais consciente”, que não ofusque a observação do céu.

Teresa Lago considera que a astronomia desempenha “um papel importante” na mobilização para a urgência do combate aos efeitos das alterações climáticas, realçando a sensibilidade dos astrónomos, devido ao trabalho que fazem, para “a unicidade da Terra, para a dificuldade em arranjar uma Terra ‘dois’ ou para a quase impossibilidade de arranjar uma Terra ‘dois’ ou de lá chegar”.

“Não há Terra B”, avisou.

A pandemia da covid-19, que levou a UAI a adiar “muitas reuniões científicas”, a manter reuniões de trabalho à distância e a suspender as atividades das escolas de formação de jovens astrónomos, pode ser, segundo Teresa Lago, “um momento crucial para ter uma ação muito mais visível e muito mais influenciadora”.

“Não temos competências na área climática da Terra, mas os membros da UAI estão preocupados, sensíveis com a urgência de fazer qualquer coisa”, frisou, sublinhando que “quando se trabalha com o espaço, quando se vê a Terra como um planeta minúsculo apenas não há fronteiras, não há raças, não há separações”.

A União Astronómica Internacional foi fundada em 28 de julho de 1919. Portugal aderiu à organização em 1924 e é um dos 82 países com assento na Assembleia-Geral e com direito de voto na eleição da direção e em matérias como o plano de atividades e o orçamento. O financiamento da UAI – que tem sede em Paris, França, e escritórios noutros pontos do mundo – é assegurado pelos países-membros e por fundações privadas.

Além dos “membros nacionais”, em que os países são representados por uma instituição (no caso de Portugal é a Sociedade Portuguesa de Astronomia), a UAI tem “membros individuais”, 12.167 astrónomos profissionais ativos de 92 nações, incluindo 78 portugueses. A UAI é a entidade que reconhece oficialmente a atribuição de um nome a um corpo celeste, como um planeta, um asteroide ou uma constelação, e define as constantes físicas e astronómicas fundamentais e a nomenclatura astronómica.

Investigação científica, comunicação com o público, educação, formação e desenvolvimento de regiões ou países menos ricos, tendo por base a astronomia, são os “pilares” da “casa” que Teresa Lago sentiu “necessidade de arrumar” no seu mandato como secretária-geral. Definiu regras, criou um código de conduta, aprovou um “plano estratégico para uma década”, pôs mais mulheres, como ela, a participarem em atividades.

“Sinto-me satisfeita, apesar da pandemia que, naturalmente, dificultou muitas coisas”, assume.