O Brasil registou nas últimas 24 horas mais 698 mortes por Covid-19, elevando o número total de vítimas para 574.209 desde o início da pandemia, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

Nas últimas 24 horas foram também registados mais 28.388 novos casos de infeção, elevando o número de casos, desde o início da pandemia, para 20.556.487, dos quais 19.431.197 recuperaram da doença.

De acordo com o último boletim epidemiológico difundido pela tutela da Saúde, a incidência da doença no Brasil, país com 212 milhões de habitantes, é agora de 273 mortes e 9.782 casos por 100 mil habitantes. A taxa de letalidade mantém-se em 2,8%.

São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, continua a ser o foco interno da pandemia, concentrando 4.209.421 diagnósticos positivos de Sars-CoV-2 e 144.185 óbitos.

As autoridades sanitárias estão ainda a acompanhar 551.081 casos suspeitos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.401.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.