Marcou contra o Moreirense, marcou contra o Arouca, mas não foi suficiente para ficar no plantel. Já se falava de uma possível venda e o próprio Jorge Jesus admitiu no passado sábado a venda de um avançado. Pois bem, o Benfica anunciou este domingo a venda de Luca Waldschmidt ao Wolfsburgo por 12 milhões de euros.

O alemão de 25 anos fez 12 golos em 43 jogos pelas águias.

A saída de Waldschmidt acabou por significar uma “desvalorização’”de três milhões de euros para Benfica, que, quando contratou o avançado, de 25 anos, pagou mais e chegou a anunciar uma cláusula de rescisão na ordem dos 88 milhões de euros.

Esta época, a segunda sob o comando de Jorge Jesus e também aquela que seria a segunda do avançado, o alemão foi apenas utilizado nos dois primeiros jogos na Liga, a titular com o Moreirense e com o Arouca.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em ambos os jogos, Waldschmidt teve papel decisivo, ao marcar o segundo golo nas duas vitórias, por 2-1 e 2-0.

Nos jogos da Champions, nomeadamente na terceira pré-eliminatória com o Spartak Moscovo e na primeira mão do playoff, com os holandeses do PSV Eindhoven, o avançado germânico não saiu do banco de suplentes.

Leia o comunicado à CMVM na íntegra

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Wolfsburg para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Gian-Luca Waldschmidt, pelo montante de € 12.000.000 (doze milhões de euros). Mais se informa que a Benfica SAD não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência e o Wolfsburg terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD”.

Com Lusa