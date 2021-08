O futebolista internacional belga Romelu Lukaku abriu este domingo caminho à vitória por 2-0 do Chelsea em casa do Arsenal, no seu regresso ao clube inglês, quase oito anos depois de sair e regressar numa transferência milionária.

O avançado belga, que se transferiu do Inter de Milão a troco de 115 milhões de euros, estreou-se este domingo no regresso aos ‘blues’ e da melhor maneira na visita ao rival Arsenal, ao fazer o 1-0 aos 15 minutos.

O campeão europeu ainda chegou ao 2-0 aos 35 minutos, por Reece James, assistido por Mason Mount, frente a um adversário que continua longe dos ‘pergaminhos’ da sua história, com a segunda derrota em dois jogos na Liga inglesa.

Para os ‘gunners’, que tiveram Cédric Soares a titular e Nuno Tavares na segunda parte, a partir dos 66 minutos, o problema já não é a derrota deste domingo, frente a um Chelsea superior, mas a travessia do deserto que tem protagonizado.

Mais cedo, também em jogos da segunda ronda da ‘Premier’, o Tottenham venceu fora o Wolverhampton (1-0), com um golo de grande penalidade de Dele Ali, num jogo entre treinadores portugueses, Nuno Espírito Santo e Bruno Lage.

Os ‘Wolves’ pecaram na finalização, num jogo em que foram superiores e acabaram por perder, mas o destaque esteve na estreia de Harry Kane nos ‘spurs’ esta temporada, quando se fala na vontade de sair do internacional inglês.

Em outro embate do dia, o Manchester United, de Bruno Fernandes, perdeu o ‘comboio’ da frente — com Liverpool, Chelsea, Brighton e Tottenham a terem duas vitórias em dois jogos -, ao não ir além de um empate na visita ao Southampton (1-1).

Bruno Fernandes, em combinação com Pogba, esteve na jogada do golo do empate de Greenwood, aos 55 minutos, mas também no lance que originou o golo do Southampton, com uma perda de bola, em que se ficou a queixar, possivelmente com razão, de falta.

Na recuperação, Che Adams encontrou espaço para rematar à entrada da área, com a bola a desviar em Fred e a trair De Gea, ainda aos 30 minutos.

A segunda jornada da Liga inglesa fica completa apenas na segunda-feira, com a receção do West Ham ao Leicester, num jogo em que uma das equipas pode juntar-se ao grupo da frente, em caso de triunfo, e quando ambas venceram também na estreia.