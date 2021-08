A Ora, marca detida pela gigante chinesa Great Wall, não desarma na sua ambição de recuperar a imagem do icónico Volkswagen Carocha, mas com motorização 100% eléctrica. Isto pese embora o próprio fabricante alemão não descarte a possibilidade de recuperar esse modelo emblemático e devolvê-lo à vida, desta feita exclusivamente alimentado a bateria.

Se na edição passada do Salão do Automóvel de Xangai, na China, a Ora revelou um compacto eléctrico baseado na imagem do Carocha da década de 40, agora volta à carga com uma versão cujas semelhanças em relação ao modelo alemão são ainda mais evidentes. Depois do Punk Cat, surge o Euler Ballet Cat, uma versão em que a já inegável “inspiração” no Carocha assume (literalmente) contornos de cópia descarada.

A marca revelou, para já, uns esboços, como que a aguçar o apetite para a apresentação que está para breve e que decorrerá também a Oriente. Em concreto, na próxima edição do Salão de Chengdu, que arranca no dia 27 de Agosto. Será aí que vai surgir aos olhos do público, pela primeira vez, a nova versão que soa a provocação, pois os desenhos que foram apresentados (à laia de teaser) deixam ver uma ainda maior colagem ao design do clássico da Volkswagen. Sendo que a marca alemã que já fez saber publicamente que poderia recorrer aos tribunais para interditar o aproveitamento da imagem do popular Carocha.

Não obstante, este passo em frente da Ora pode indiciar que a marca se sente respaldada legalmente, depois de ter dado entrada com um pedido de patente para o design do Punk Cat na Europa, solicitação essa que foi aprovada pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

Enquanto se aguardam mais detalhes em relação a esta nova cópia do Type 1, o que deverá acontecer no salão asiático, a gigante Great Wall continua a olhar para o lado, em busca de modelos originalmente europeus como fonte de inspiração. Outro exemplo flagrante disso surge também com o emblema da Ora, num eléctrico em que a Porsche foi a visada como “referência” estilística. Veja por si se a frente deste Lightning Cat que está prestes a chegar ao mercado chinês não lhe parece um mix entre a silhueta do Panamera e a frente do 911:

Ora Lightning Cat 8 fotos

Ao que se sabe, a gigante chinesa Great Wall pretende arrancar com a produção do Ora Punk Cat e do Ora Euler Ballet ainda este ano. Ao contrário do original, o Carocha chinês terá tracção dianteira, contando à frente com um motor eléctrico de 105 kW/143 cv e 210 Nm, alimentado por um pack de baterias com três capacidades, sendo que a maior (59 kWh) lhe permitirá percorrer 500 km com uma carga completa – deduzimos que o valor anunciado seja obtido pelo desactualizado e optimista método NEDC.