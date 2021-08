Duas ligas italianas, uma Taça de Itália, uma Supertaça de Itália e uma Liga dos Campeões. Tudo em duas épocas no Inter. É este o currículo de José Mourinho aos comandos de uma equipa transalpina. Este domingo, depois de já ter vencido o Trabzonspor para a Conference League por 2-1, o Special One estreia-se pela Roma na Serie A e logo com um jogo complicado frente à também sempre complicada Fiorentina.

Para Mourinho, o facto de ter jogado há poucos dias é relevante, mas destaca que “quando se vence, o cansaço não é a mesma coisa do que quando se sofre uma derrota”. “Estamos bem e bem preparados”, referiu o técnico português na antevisão ao jogo, um dos quatro que os romanos fazem em poucos dias.

“Não farei muitas mudanças contra a Fiorentina. Não devemos pensar no cansaço, mas sim na evolução da equipa”, acrescentou, referindo ainda que espera que os adeptos “joguem”. “Os adeptos podem ajudar, mas também jogar. É uma forma diferente de ir ao estádio. Às vezes estão lá para ajudar, outras vezes estão para jogar. Espero que estejam no Olímpico para jogar”, acrescentou.

A verdade é que a última vez que o português orientou uma equipa italiana acabou a chorar de felicidade, com uma Liga dos Campeões “no bolso”, para bem do treinador e também do futebol português, e da Roma que não é campeã desde 2001, pode ser que o mesmo aconteça em maio… Começa este domingo esse objetivo.

E as coisas até começaram “bem”, quando a nova coqueluche romana, o inglês Abraham, se conseguiu desmarcar e foi derrubado ainda fora da área pelo guarda-redes da Fiorentina, Dragowski, que viu o vermelho direto, deixando a equipa de Florença a jogar com menos um.

Passados menos de dez minutos, num lance em que o VAR demorou algum tempo a dizer “não” a um fora de jogo, e numa jogada em que, lá está, Abraham também esteve, Mkhitaryan fez o golo. A Fiorentina não acusou jogar com menos um e manteve-se no encontro, chegando inclusivamente ao 10×10 quando Zaniolo, médio da Roma, foi expulso no início da segunda parte. Assim, os de Florença chegaram ao empate com mérito através de Milenkovic.

A Roma foi para cima e em mais dois lances onde o VAR teve de intervir, acabou por garantir a vitória por 3-1, com dois golos de Veretout. Destaque para o jogo seguríssimo de Rui Patrício e também na segurança da equipa de Mourinho, que arranca da melhor forma esta nova aventura da Serie A.