Um homem morreu e outro ficou ferido este domingo no despiste do motociclo em que seguiam em fuga após o terem furtado, na cidade do Montijo, no distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Os homens “tiveram acesso à chave do motociclo”, furtaram-no e colocaram-se em fuga, durante a qual se despistaram, explicou a fonte da Direção Nacional da PSP, precisando que a vítima mortal era o pendura e o ferido o condutor.

O despiste ocorreu na rua da Bela Vista por volta das 16:30, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, referindo que o corpo da vítima mortal e o ferido leve foram transportados para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

As operações envolveram 19 operacionais e sete veículos, incluindo meios dos bombeiros, da PSP e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, precisou a fonte do CDOS.