Numa clínica médica a poucos metros do mercado de Wuhan, China, onde surgiram os primeiros casos de Covid-19, uma câmara de vigilância captou pacientes nos dias 19, 20, 22 de dezembro de 2019 e por aí fora. Os sintomas eram sempre os mesmos: febre, tosse, dificuldade respiratória, arrepios. O próprio médico que observou estas pessoas ficou infetado e dirigiu-se a um hospital. Foi mandado para casa, não de um estabelecimento, mas de quatro. Os motivos para a alta médica nunca foram claros. Acabaria por ser internado a 7 de janeiro de 2020, morrendo pouco depois. Por esta altura, ainda a China fingia que não se passava nada. Aliás, até dia 19 desse mês, os noticiários televisivos repetiam diariamente que não havia “transmissão entre humanos”. Mudava o pivot, o canal e o cenário mas as frases eram milimetricamente iguais, saídas de uma máquina de propaganda que controlava tudo.

“In The Same Breath”, o documentário que está disponível na HBO desde esta quinta-feira, 19 de agosto, recupera aquilo que já todos sabemos até à exaustão: como começou a propagação da Covid-19. Porém, é muito minucioso e o que aqui está é uma visão microscópica dos primeiros dias, da evolução da pandemia e de como a gestão da informação ditou o rumo da história — não só na China, mas também nos Estados Unidos.

Nanfu Wang, a realizadora (conhecida por projetos como “One Child Nation”) vai relatando em voz off os acontecimentos e junta-lhe comentários pessoais fruto da sua própria experiência — como o facto de só depois de se ter mudado para os EUA, há nove anos, ter percebido que interiorizava vídeos de propaganda como relatos incríveis e se emocionava com o que via sem nunca questionar a veracidade das imagens. Quando, logo nos primeiros dias de 2020, começou a perceber o que estava a acontecer na China, tentou alertar os meios de comunicação norte-americanos. Sem ter resposta, decidiu então começar a juntar dados. Contratou uma dúzia de pessoas para filmarem no seu país de origem e o curioso foi que, nos hospitais, eram essas mesmas pessoas que voluntariamente desligavam as câmaras quando a situação não era positiva. Auto-censuravam o que estavam a fazer porque desde sempre tinham aprendido que era assim: passar cá para fora só imagens boas. Wang pediu-lhes então que nunca parassem de gravar e foi nesses momentos que apanharam as melhores cenas.

“Diga ‘Vamos, China. Vamos, Wuhan’. […] Temos de usar os media para mostrar ao mundo a vitória da China sobre o surto, a força da China e o poder da China.” Isto é o que se ouve dizer um membro de uma equipa contratada pela propaganda. O resultado, mostrado depois nas televisões por todo o país, compila médicos heróis, sobreviventes agradecidos, músicas de puxar a lágrima e imagens de grupos unidos a apelar ao patriotismo.

O que não passou nesses canais foi o que registaram os profissionais contratados por Nanfu Wang (a maioria mantém-se anónima por medo de represálias). Numa cena devastadora à porta de um hospital, dois familiares são confrontados com uma escolha impossível. “Como é que vai ser? Fica aqui na rua ou levamo-la para casa? Tenho de libertar a ambulância”, diz o profissional de saúde como se estivesse a falar de qualquer outro assunto banal. Tal como esta família que teve de decidir em dois minutos onde é que aquela mulher iria morrer, houve outras tantas histórias semelhantes. Nos hospitais não se aceitavam mais doentes, havia quem ficasse mais de uma semana na rua, à espera de vaga. Morrer ou viver era pura lotaria.

Há sobreviventes ou familiares de vítimas da Covid-19 que falam abertamente em “In The Same Breath” mas, para convencê-los a participar no projeto, a realizadora falou com eles durante horas e dias a fio. Apesar disso, o risco da exposição é real. Um dos participantes chegou a gravar imagens de uma visita da polícia para intimidá-lo e a própria família de Nanfu Wang foi abordada várias vezes.

Não deixa de ser revelador a forma como alguns deles continuam a defender o seu país. Ser patriota fica à frente da dor, do luto e das necessidades pessoais. A informação manipulada, à falta de outra, é a verdade absoluta. A 7 de setembro de 2020 o país até fez uma cerimónia a celebrar a vitória sobre a pandemia. A chave, repetia-se em todos os canais televisivos, tinha sido “o sistema superior” da China. Afinal, a doença tinha sido controlada após três mil e poucas mortes em Wuhan, garantiam os números oficiais. Trabalhadores de funerárias entrevistados para o documentário falavam em dez vezes mais.

Na China só se admitiu a transmissão entre humanos a 20 de janeiro de 2020 — e três dias depois Wuhan estava em confinamento. Poucos dias antes, a 1 de janeiro, tinha sido encomendado aos noticiários que passassem a seguinte notícia: “Oito pessoas foram punidas por disseminarem rumores sobre uma pneumonia desconhecida”.

Essas pessoas eram médicos, entre eles Wen Liang, um dos primeiros a denunciar o que estava a acontecer (também ele infetado, acabaria por morrer em fevereiro). E, perante o exemplo desses, castigados por estarem a fazer o seu trabalho, outros profissionais de saúde faziam de conta que não se passava nada e mandavam as pessoas para casa, como o médico da clínica perto do mercado de Wuhan. No período em que se assobiou para o lado, o vírus espalhou-se à velocidade da luz.

Mas “In The Same Breath” não olha apenas para a forma como a China lidou com a situação. Nanfu Wang arranjou também uma equipa para recolher filmagens em vários pontos dos EUA e as semelhanças foram arrepiantes. Também a 8 de março de 2020 os especialistas diziam na televisão que não havia motivo para as pessoas andarem de máscara — em Portugal e no resto da Europa desvalorizou-se igualmente o uso de equipamento de proteção em geral, percebe-se agora que era porque não havia quantidades suficientes no mercado. 12 dias mais tarde registavam-se cinco mil casos em Nova Iorque. Também o filho de Wang foi ao hospital com sintomas e foi mandado para casa sem realizar um teste sequer porque, teoricamente, o vírus não estava a espalhar-se nos EUA. Também vários profissionais de saúde que questionaram a falta de equipamentos ou os protocolos deficientes para lidar com a catástrofe que se aproximava foram punidos ou despedidos.

A narrativa desta pandemia não está terminada. Ainda muito se vai escrever e descobrir mas o mais impressionante serão sempre as histórias das pessoas, os nomes, as caras. Estas, que surgem em “In The Same Breath”, que preço terão de pagar agora que as suas histórias vão ecoar através de um documentário que se estreia no mundo inteiro?