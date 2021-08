Internamentos e doentes em Cuidados Intensivos aumentaram nas últimas 24 horas

Já no que diz respeito aos óbitos, cinco das nove mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, uma no Centro e uma no Algarve. Sete das vítimas mortais eram do sexo masculino e duas do sexo feminino. A vítima mais jovem era um homem com entre 30 e 39 anos. Houve ainda uma vítima mortal com 50 a 59 anos, duas mortes na faixa etária dos 70 anos e ainda cinco óbitos com mais de 80 anos.