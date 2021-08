Numa visita ao centro de vacinação em Alcabideche, e acompanhado do vice-almirante e coordenador da task force, Henrique Gouveia e Melo, o Presidente da República voltou a destacar “um processo de vacinação de sucesso”, apelou à vacinação dos mais jovens e garantiu: “Serei dos últimos a tirar a máscara”.

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que os números das próximas semanas vão ser essenciais para tomar uma decisão sobre o fim do uso obrigatório de máscara em espaços públicos e que essa decisão, bem como o acompanhar da próxima fase de desconfinamento, “tem de ser feita permanentemente e com bom senso”.

Sabemos que vai haver o regresso de férias, o recomeço do ano letivo e mais circulação de pessoas que vêm de outros países. Sabemos que há países onde a vacinação não está a este nível. Vai ser preciso acompanhar com muito cuidado as próximas quatro semanas, porque aí vamos ver exatamente — continuando a vacinação — o que se passa nos outros sítios e como é que nos afeta”, referiu o Presidente da República aos jornalistas.

A decisão sobre o fim do uso de máscara, acrescenta, está nas mãos do Parlamento, em setembro, uma altura que Marcelo considera ser correta para o assunto ser discutido: “A Assembleia da República vai reunir em setembro. Penso que é uma boa coincidência, porque corresponde a deixar passar estas semanas, final de agosto e princípio de setembro, e ver qual o panorama, que esperemos que seja continuar a avançar a vacinação e haver bom senso, nomeadamente aqueles que não se vacinaram”.

“Não tenho duvidas quanto à opção que o Governo tomou e que me parece constitucional. Claro que o deixar de ter a máscara significa reduzir uma restrição”, acrescenta o Presidente da República. Questionado se seria dos primeiros a retirar a máscara, Marcelo garantiu que será o oposto: “Serei dos últimos a tirar a máscara. Fui dos primeiros a pô-la e serei dos últimos a tirá-la. Quero ver os números de agosto e meados de setembro e até lá continuarei a fazer distanciamentos muito cuidadosos, a reduzir deslocações, a fazer os possíveis”.

O Presidente da República voltou a sublinhar que as próximas semanas são importantes num duplo apelo: ” Vacinem-se os que ainda não foram vacinados. Em segundo lugar, tenham bom senso naquilo que é o comportamento numa altura em que é evidente que há mais mobilidade e concentração de pessoas”.

Acompanhado de Gouveia e Melo, que no sábado recebeu uma ovação no mesmo centro de vacinação, e dos vários profissionais do centro de vacinação em Alcabideche, Marcelo felicitou ainda todos os envolvidos no processo, “num país em que a vacinação não é obrigatória”. “Nós não impomos a vacinação a ninguém, nem se discute isso, respeita-se os direitos das pessoas. O que há é um apelo cívico para que as pessoas percebam a importância”, referiu, acrescentando que “a maioria esmagadora dos portugueses disse que sim, livremente”.

Questionado ainda sobre se a vacinação dos mais jovens seria possível estar completo até ao início do próximo ano letivo, em setembro, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que tudo depende “da vontade dos jovens e os pais”. Se querem “mais prevenir do que remediar e têm a dupla vacinação” ou se “hesitam, esperam, avançam apenas uma toma ou ficam à espera para ver o que acontece”, dando o exemplo de um familiar que resistia à vacina e ficou um mês infetado com Covid-19.

“Estou convicto de que aquilo que se viu hoje, apesar de hoje ter sido mais complicado, é um estado de espírito que continua para o futuro”, assegurou ainda, satisfeito com a adesão dos jovens à vacinação deste fim de semana e deixando ainda um elogio a Graça Freitas, diretora-geral da Saúde: “Ela tem um grande mérito: dá a cara. Eu aprecio as pessoas que dão a cara”.

Este sábado, mais de 128 mil pessoas foram vacinadas, sendo que mais de 115 mil foram jovens dos 12 aos 15 anos, revelou a task force. Já este domingo, até às 10h30, já tinham sido inoculados cerca de 20 mil utentes.