O FC Porto vai ao Funchal, este domingo, num jogo a contar para a terceira jornada do campeonato e que vamos transmitir em direto na Rádio Observador. Os dragões somam duas vitórias e o Marítimo uma vitória e uma derrota. O FC do Porto entra em campo depois de Benfica e Sporting terem vencido ontem os respetivos desafios.

A Emissão especial arranca às 17h30 e conta com os comentários de Silas, treinador de futebol e um dos protagonistas do nosso podcast Relatório de Jogo. Nos comentários à arbitragem temos Pedro Henriques, autor do Sem Falta. Júlio Magalhães veste a camisola azul e branca e é o adepto de serviço

A emissão especial é conduzida por Nelson Ferreira, com relatos a cargo de Miguel Videira e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter, respondendo às nossas sondagens, e no Instagram, deixando as suas perguntas sobre o jogo ao nosso comentador. As melhores são feitas em direto.