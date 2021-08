O Southampton recebia este domingo o Manchester United de Bruno Fernandes e, tendo em conta o último resultado entre as duas equipas, o conjunto da casa tanto podia ir como que traumatizado para o relvado ou com alguma vontade de “vingança”. Ou, talvez, um pouco de ambos, dado que o último jogo acabou os red devils a vencerem os saints em Old Trafford por expressivos 9-0.

Nesse jogo, em fevereiro deste ano, numa altura em que o Manchester United até nem estava muito bem, Bruno Fernandes fez um golo e duas assistências. É estatística – e uma pesada para o Southampton -, mas o que vale é o agora… que para o português não é assim tão diferente do que tem sido.

É que a semana passada, no arranque da Premier League, o internacional português, terceiro melhor marcador da época passada do campeonato inglês, com 18 golos, estreou-se com um hat-trick na vitória por 5-1 frente ao Leeds. Os saints tiveram vida diferente na primeira jornada, perdendo por 3-1 em Liverpool, frente ao Everton, num encontro em que até estiveram a ganhar. Hoje, voltavam a ver os seus adeptos, que esperavam ver a sua equipa contrariar a estatística, visto que (mesmo com duas vitórias em 2015 e 2016 em Old Trafford) os fãs do St. Mary’s Stadium não viam uma vitória frente ao United desde 2003.

E as coisas começaram bem para o Southampton, que não só dificultou muito a vida a Bruno Fernandes, Pogba, Martial e cia., como marcou, com alguma sorte, um golo de fora da área através de Adams, num remate que desvia em Fred e tira todas as hipóteses de defesa a De Gea. Antes disso, como milagre, a bola foi à trave e saiu duas vezes da linha de golo dos saints. Até então, tudo corria bem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas, rapidamente as coisas mudam no futebol e numa tabela entre os inevitáveis Bruno Fernandes e Pogba, já dentro da área, o francês colocou a bola em Greenwood que fez o empate com 10′ da segunda parte. Passados outros 10′, foi De Gea a negar o golo da equipa da casa, após Armstrong aparecer isolado.

Este domingo não era dia de Manchester United, nem de Pogba, nem de Bruno Fernandes, com o Southampton, muito apoiado pelos seus adeptos, a conseguirem levar a sua equipa “ao colo” até final e até ao empate. Excelente jogo dos saints que não acusaram em nada o último resultado e correram até mais não. Um empate não são três pontos, mas muitos empates sabem a vitória.