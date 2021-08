Jogo 1, jogo 100, jogo português no Wolverhampton-Tottenham deste domingo. Um porque os técnicos Bruno Lage (wolves) e Nuno Espírito Santo (spurs), ambos portugueses, nunca se defrontaram antes. Cem é o número de encontros entre estas duas equipas a partir do dia de hoje. Uma história que começou em setembro de 1908 e faz até neste 2021 cem anos que as equipas se defrontaram numa final da Taça de Inglaterra, com o Tottenham a vencer na altura por 1-0.

Avançando “alguns” anos, a história diz que a equipa londrina tem 49 vitórias neste duelo, mas nas últimas três temporadas as coisas têm sido divididas, com três triunfos para o Tottenham, dois para o wolves e um empate.

Agora recuando, mas apenas até à primeira jornada da Premier League, a semana passada, foram muito diferentes as sortes das duas equipas. Bruno Lage e o Wolverhampton, mais a sua armada portuguesa que este domingo também estava pronta para ir a jogo, perderam em casa do Leicester. Já Nuno Espírito Santo e o Tottenham, mesmo sem a estrela da companhia Harry Kane, venceu o todo poderoso e “endinheirado” Manchester City, por 1-0.

Pelo meio, o Tottenham veio a Portugal perder com o Paços de Ferreira para a nova Conference League, da UEFA, mas com uma equipa muito, mas muito modificada. Seria estranho se esse encontro afetasse de alguma forma a equipa de um dos técnicos a portugueses.

A jogar em casa e após aqueles inícios de jogos divididos, o wolves foi assumindo o jogo ao longo da primeira parte, porque Traoré é sempre um problema para travar e Rúben Neves e Moutinho jogam de olhos fechados. Trincão, esse, pareceu sempre poder soltar a bola mais cedo do que o que fazia a maioria das vezes. No entanto, aos 9′, José Sá fez penálti sobre Delle Alli, que o próprio internacional inglês se encarregou de transformar em golo. Os erros na Premier League saem muito, mas muito caros. Daí para a frente, pouco do Tottenham, boas iniciativas do Wolverhampton.

Foi através de uma iniciativa do “monstro” físico que é Traoré que, após um passe de calcanhar delicioso de Moutinho que Raul Jimenez ia marcando um grande golo. Não entrou e os spurs (e Nuno Espírito Santo) respiravam. Curiosamente, ou não, o jogo acabaria por chegar ao intervalo com Alli quase a fazer o 2-0. Intervalo no Molineux Stadium.

Na segunda parte? Mais do mesmo. E o empate esteve mesmo muito, mas muito perto quando Rúben Neves desmarcou Traoré, que com todo o tempo do mundo e frente a Lloris, não conseguiu fazer golo, com o francês a fazer uma excelente intervenção com o pé. Pouco depois, numa de responder mesmo sem fazer muito no jogo, o Tottenham obrigou o português José Sá a duas boas defesas, negando o 2-0 e um golo que certamente mataria o jogo, dada a eficácia ofensiva e defensiva dos spurs. Logo de seguida, os primeiros minutos da época para Harry Kane, o tal que está “sempre” na porta de saída, mas ainda não saiu para outro clube… O tal Kane viu José Sá, bom jogo do português, negar-lhe também o 2-0.

Não foi preciso o 2-0, porque a eficácia londrina chegou para os falhanços do wolves, que mereciam efetivamente mais. Mas se há desporto sem justiça é o futebol e as equipas seguem assim, o Tottenham com duas vitórias e a equipa de Bruno Lage, ex-equipa de Nuno Espírito Santo, segue com duas derrotas, mas tem futebol para mais.

Mas uma vez, boa montra do futebol português.