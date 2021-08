O presidente da Câmara de Vila Real, recandidato a um terceiro mandato, garantiu este sábado que vai continuar a baixar impostos, lutar pelo curso de medicina e que, em 2022, vai realizar as “maiores corridas automóveis de sempre”.

Rui Santos apresentou a sua recandidatura à Câmara de Vila Real, que conquistou pela primeira vez para o PS em 2013, escolhendo como palco a renovada avenida Carvalho Araújo, após uma obra polémica que durou cerca de ano e meio.

No seu discurso, o autarca socialista começou por repetir uma garantia deixada nas últimas eleições.

“Não trocaria o cargo que desempenhei nos últimos oito anos por qualquer outro. Estar como presidente da Câmara de Vila Real foi, é e será a maior honra e o maior privilégio que tive na minha vida”, afirmou.

Rui Santos disse ainda que o executivo que lidera “cumpriu escrupulosamente todos os compromissos” assumidos e que, em “muitos casos”, foi “mais longe”.

“Como em cada uma das nossas vidas, nem tudo foi perfeito. A maldita pandemia, que há mais de um ano e meio afeta a nossa saúde e a vivência normal das nossas famílias e da nossa comunidade, afetou também a conclusão de alguns projetos. Queremos terminá-los e, acima de tudo, queremos desenvolver novas ideias e novos projetos”, frisou.

Em dois anos consecutivos, o circuito automóvel foi suspenso devido à pandemia de covid-19 e, por isso, Rui Santos garantiu que, em 2022, se farão as “maiores corridas automóveis de sempre” em Vila Real.

O autarca disse ainda que vai “lutar pelo curso de medicina”, numa parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A sua equipa vai também, acrescentou, lutar para Vila Real ser a Capital Europeia da Cultura em 2027, investir 9,5 milhões de euros na Estratégia Local de Habitação, dando habitação “condigna a quem não a tem”e “condicionando os preços do mercado de arrendamento” e vai terminar “o processo burocrático” das novas piscinas e construí-las.

“Vamos continuar a baixar os impostos municipais. Vamos continuar o investimento na biodiversidade e na economia circular, vamos continuar a apostar no bem-estar animal, vamos concluir a ligação entre Vila Real e a Régua em ciclovia e vamos manter uma câmara municipal financeiramente saudável”, frisou.

De acordo com Rui Santos, o executivo PS “abateu 10 milhões de euros de dívidas que herdou” e “paga aos seus fornecedores em dois dias”.

O autarca apontou ainda a abertura dos “passadiços das escarpas do Corgo e o museu da Central do Biel”, a conclusão da “nova zona empresarial”, continuando com a “diplomacia económica”, e a implementação dos novos transportes públicos urbanos, “mais rápidos e em mais freguesias, a partir de janeiro”.

“Hoje lançamos um futuro ainda melhor para Vila Real”, frisou.

Além de Rui Santos, as eleições de 26 de setembro vão ser disputadas por Luís Tão, que lidera a coligação PSD/CDS-PP “Vila Real à Frente”, Luís Santos pelo Bloco de Esquerda, de Alexandre Coelho pela CDU e Sérgio Ramos pelo Chega.

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia estão agendadas para 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).