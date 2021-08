Sérgio Conceição após o empate na Madeira frente ao Marítimo mostrou-se “globalmente” satisfeito com um “jogo competente”, mas criticando novamente o estado do relvado do campo dos madeirenses.

“A primeira parte foi avassaladora, não deixando o Marítimo chegar sequer ao nosso terço defensivo. Tivemos qualidade na circulação de bola e na reação à perda, percebendo um outro ponto forte do Marítimo. Criámos situações para ir para o intervalo não empatados, mas a ganhar com 2 ou 3 golos de diferença”, começou por dizer na flash interview após o jogo à SportTV.

Falando numa “segunda parte mais confusa e com muitas faltas”, Conceição referiu que sem querer usar a situação como desculpa, o relvado afetou mesmo o jogo da sua equipa. Não querendo desculpar-me… mas este relvado é inacreditável e com o decorrer do jogo vai piorando. Foi para nós e para o Marítimo, mas quem defende está em vantagem porque só tem de meter a bola na frente e nós temos de encontrar espaço, desequilíbrio e forma de chegar ao golo. Obviamente que quem defende e luta pelo pontinho fica mais facilitado. Não quero desculpar-me. Uma equipa que tem um relvado destes não querer proporcionar com certeza aos seus adeptos um bom espetáculo de futebol, e não está minimamente preocupada com aquilo que é a evolução do futebol português”, frisou.

“Obviamente fica muito mais difícil, com apoios mais difíceis, e mesmo assim criámos situações e acho que a definição teve a ver também com o relvado. Facilmente perdíamos equilíbrio. Acho que fizemos um bom jogo, nem sou de elogiar, mas tivemos a atitude correta, faltou nos na segunda parte”, rematou.

Para finalizar, bem ao seu jeito, e depois de referir que “havendo dúvida” no lance de Francisco Conceição dentro da área, o árbitro devia “verificar”, foi perentório: “Somos um adversário muito difícil porque somos fortes. Temos uma equipa com um ADN interessante. Um ADN FC Porto. E vão ter de levar connosco até ao fim”.