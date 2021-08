O Chega continua a tentar uma aproximação formal ao partido espanhol Vox e está já a preparar uma cimeira entre os líderes dos dois partidos: André Ventura e Santiago Abascal. Para preparar este encontro, Ventura vai encontrar-se no dia 5 de setembro com o porta-voz do Grupo Parlamentar do Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, que se desloca a Lisboa para participar na Academia de Juventude do Chega.

A reunião, confirmada pelo Observador junto de fonte da direção do Chega, vai ser “o primeiro encontro formal dos dois partidos” e terá como objetivo “preparar uma cimeira entre os dois presidentes”. Sem especificar a data em que ocorrerá o encontro Ventura-Abascal, a mesma fonte da direção diz que será “ainda em 2021”. No passado, já outros encontros foram anunciados pelo Chega e depois acabaram por não acontecer.

André Ventura, segundo a mesma fonte, não desiste de tentar convencer o Vox a integrar a família europeia do Chega, o ID (Identidade e Democracia). Este grupo criado em 2019 no Parlamento Europeu junta os partidos da extrema-direita europeia e integra o francês Rassemblement National (partido que sucedeu à Frente Nacional), de Marine Le Pen, e a Liga Norte, de Matteo Salvini.

Já o Vox, de Abascal, integra o grupo dos Reformistas e Conservadores, uma família europeia que integra o partido do Governo polaco, o Lei e Justiça. O Vox não se assume como extrema-direita (apenas da direita conservadora) mas tem posições comuns com a extrema-direita europeia e tem nas suas fileiras saudosistas do franquismo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A relação entre o Chega e o Vox não tem sido regular. Em janeiro de 2020, o partido espanhol convocou uma manifestação contra movimentos independentistas e apresentou um mapa em que Espanha aparecia representada em todo o território da Península Ibérica. Sugeria, portanto, a anexação de Portugal numa grande Ibéria chamada Espanha. Indignado, André Ventura anunciou através de uma nota divulgada pelo partido que exigia ao partido de Abascal que se retratasse: “André Ventura irá exigir ao dirigente espanhol que o seu partido se retrate pelo mapa que foi divulgado recentemente pelo Vox e que anula a presença de Portugal na Península Ibérica e coloca Espanha a dominar todo o território ibérico”.

O Jornal de Negócios escrevia, no entanto, que se o Vox desse explicações, o Chega tomaria as mesmas como “boas desculpas” e que isso não colocaria em causa a “boa relação” entre os dois partidos. Depois disso, chegou a ser anunciado um encontro entre Ventura e Abascal nas Caldas da Raínha, em que Ventura iria supostamente exigir presencialmente o pedido de desculpas ao líder do Vox, mas esse encontro, segundo noticiou a Sábado, nunca aconteceu.

Mais recentemente, já depois das eleições presidenciais e segundo noticiou a agência espanhola EFE, André Ventura revelou num encontro virtual que apostava numa aliança com o Vox para ganhar influência nos órgãos de decisão da União Europeia. O facto de serem de famílias políticas europeias diferentes dificulta esta abordagem, o que para Ventura não é um problema, já que acredita poder mudar a escolha do Vox.

Nesse encontro com órgãos estrangeiros André Ventura destacou o que o ligava ao partido espanhol: “O Chega e o Vox não defendem o fim da União Europeia nem a saída da UE, querem uma Europa diferente, uma Europa com a matriz da civilização e cultura da UE, pelo que vai ser preciso um grupo forte”. O líder do Chega dizia então também que os Reformistas e Conservadores, grupo do Vox no Parlamento Europeu, está “debilitado” e que acreditava conseguir convencer o partido espanhol a entrar no ID.