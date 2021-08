A modalidade “Casa Aberta” para a vacinação contra a Covid-19 vai ficar disponível a partir de segunda-feira para todas as pessoas com mais de 12 anos.

Segundo explica a DGS na sua página oficial, a modalidade “Casa Aberta” está disponível para “a vacinação de primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados, com idade igual ou superior a 12 anos e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses”. Contudo, apesar de ser “Casa Aberta”, é preciso ter três pontos em atenção:

“1. Antecipadamente consultar no portal da afluência se o centro de vacinação pretendido, obrigatoriamente localizado no seu concelho de residência, tem o semáforo verde (com um período de espera não superior a 30 minutos);

2. Preencha o formulário. Deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista.

3. A toma da segunda dose será sempre no mesmo local da primeira dose.”

Se tem mais de 12 anos e ainda não foi vacinado, pode tomar a primeira dose da vacina, sem agendamento, no centro de vacinação correspondente ao seu centro de saúde.

A recomendação da Direção-Geral de Saúde para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida em 10 de agosto, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco para a Covid-19. A única vacina autorizada em Portugal para menores de 18 anos é a da Pfizer, relembra a task force da vacinação.

Além disso, todos os utentes que possam levar a vacina da Janssen vão poder ir a qualquer centro de saúde para serem vacinados.

Nesta segunda modalidade para maiores de 18 anos — só com a Janssen — será possível ser vacinado num centro de vacinação fora da área de residência. Quem está de férias longe de casa pode receber a vacina em qualquer local, explica fonte da task force ao Observador.

“Para esta modalidade, será usada exclusivamente a vacina da Janssen, de toma única”, referiu a mesma fonte em comunicado, ao adiantar que, para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta”, é necessário que o utente aceda ao portal criado para o efeito e obtenha uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado.

A vacina da Janssen só pode ser dada a maiores de idade e, no caso das mulheres com menos de 50 anos, é necessários assinar um termo de responsabilidade.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.645 pessoas e foram contabilizados 1.020.546 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.