Pelo menos 21 pessoas morreram na sequência das cheias no estado americano do Tenessee, no centro do país, e outras 20 estavam desaparecidas ao final deste domingo (chegaram a ser 45), de acordo com a imprensa norte-americana. Entre as vítimas estão dois bebés gémeos, de 7 meses, que foram levados pelas correntes, segundo o Washington Post.

As inundações arrasaram Waverly, uma pequena cidade a poucos quilómetros de Nashville, deixando casas e carros destruídos. As autoridades indicam que centenas de casas deixaram de ter condições para serem habitadas.

As falhas nas comunicações e as dificuldades de mobilidade tornaram a vida muito complicada para as operações de socorro e foi o esforço de resgate por parte das comunidades que evitou males maiores, ainda de acordo com as autoridades do Tenessee.

Estas cheias superam outras inundações do passado na região, tendo por base uma quantidade inusitada de chuva. A agência que gere as emergências do Tenessee revelou que a precipitação em 24 horas foi superior em 23% ao recorde que tinha sido registado neste Estado em 1982, de acordo com o Washington Post.

Uma catástrofe que surge num contexto em que há mais preocupações como esta noutras partes do país. Joe Biden garantiu que está a “levar a sério” a tempestade Henri — que entretanto passou a depressão tropical neste domingo —, “face à sua dimensão, violência e precipitação que gera”.

O presidente americano lembrou que “está a atingir uma área do país que já registou elevada precipitação ao longo dos últimos dias” e que, “embora os habitantes de Nova Inglaterra estejam habituados a lidar com o mau tempo”, neste caso há “potencial para ter consequências abrangentes em toda a região” — que abrange os estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island, no leste do país.

Biden avisou que seriam esperadas “inundações significativas e quebras de energia que poderão afetar centenas de milhares de pessoas”.

“Estamos a fazer já tudo o que podemos para ajudar esses Estados a prepararem-se, reagirem e recuperarem”, assegura o presidente americano.