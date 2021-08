(Em atualização)

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a cair em julho, pelo quarto mês consecutivo. No final do mês estavam registadas 368.704 pessoas sem emprego, uma redução de 2,4% (menos 9.168) face ao mês anterior. Ainda assim, o valor ainda não recuperou para os níveis pré-Covid (em março de 2020, havia 343.761 desempregados).

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, na variação absoluta, contribuíu o grupo dos que estão inscritos há menos de um ano (-76 715) e, em sentido inverso, contribuíram para o maior aumento no desemprego aqueles que permanecem inscritos há um ano e mais (+38 117)”, refere uma nota do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), divulgada esta segunda-feira.