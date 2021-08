O Ministério Público (MP) acusou dois polícias, de 34 e 38 anos, de fazerem parte de uma organização internacional de tráfico de droga, com sede em Espanha, segundo o Correio da Manhã.

Os dois polícias, que constam de uma lista de 15 arguidos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), em agosto do ano passado, quando acompanhavam um carregamento de 375 quilos de cocaína entre o porto de Setúbal e um armazém na Azambuja. Estavam fardados, com as armas de serviço, e, segundo a acusação do MP, ajudaram a retirar a droga do contentor de bananas.

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ conseguiu ainda capturar dois outros carregamentos, desmantelando o grupo, que tem ligações à América do Sul. A PJ apreendeu um total de 2455 quilos de cocaína, com um valor de mercado estimado em 72 milhões de euros, de acordo com o Correio da Manhã, que teve acesso à acusação do MP.