O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi vaiado por alguns seus apoiantes por ter defendido a vacinação contra a Covid-19 durante um comício no sábado à noite.

“Acredito completamente nas vossas liberdades. Têm de fazer o que têm de fazer. Mas recomendo que tomem a vacina. Eu fi-lo, é bom, tomem a vacina“, disse Donald Trump a uma multidão reunida em Cullman, no estado do Alabama, para um dos seus habituais comícios sob o mote “Salvar a América” — nos quais o antigo Presidente se tem desdobrado em críticas à atuação do sucessor, Joe Biden.

A frase foi seguida de apupos da parte de alguns dos apoiantes presentes, como é possível perceber através das imagens da transmissão televisiva do comício.

Trump advises his audience in Alabama to take the Covid vaccine pic.twitter.com/aaxQfnnxoh — Aaron Rupar (@atrupar) August 22, 2021

Perante os apupos, Donald Trump agitou o braço e respondeu: “Está tudo bem, vocês têm as vossas liberdades. Mas eu, por acaso, tomei a vacina. Se não funcionar, serão os primeiros a saber. Eu telefono para o Alabama. Mas está a funcionar! Vocês têm as vossas liberdades, têm de as manter e têm de voltar a pôr os vossos filhos na escola.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Trump foi vacinado em janeiro deste ano na Casa Branca. Em outubro de 2020, o então Presidente dos EUA passou vários dias no hospital infetado com Covid-19.

O ceticismo em relação à vacina contra a Covid-19 tem um peso maior entre os republicanos do que entre os democratas, de acordo com estudos de opinião publicados nos EUA.

Desde o início da pandemia, que começou ainda durante o seu mandato, Donald Trump tem-se pronunciado a favor de uma reabertura rápida da economia na sequência do confinamento. Mais recentemente, durante o mandato de Joe Biden, Trump mostrou-se contra a estratégia do novo Presidente para a pandemia e encorajou os governadores estaduais, sobretudo os republicanos, a acelerarem os processos de desconfinamento.

Trump foi também acusado de, em vários momentos da pandemia, ter tomado decisões em sentido contrário ao aconselhamento científico — e criticou múltiplas vezes o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, o principal rosto científico do combate à pandemia nos EUA, que chegou mesmo a desautorizar Trump em direto na televisão, depois de o Presidente ter desvalorizado a importância do uso de máscara.

Donald Trump foi visto em público com uma máscara pela primeira vez em 12 de julho de 2020, sete meses depois dos primeiros casos de Covid-19 nos EUA.