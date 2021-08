A 91.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, a “segunda maior da história”, que começa esta quinta-feira, não prevê apresentação de teste à Covid-19 ou de certificado digital. Ainda assim, o plano de contingência mantém precauções para evitar contágio.

Tal como em 2020, o plano de contingência não prevê que que os visitantes tenham de apresentar teste negativo à Covid-19 ou o certificado digital para entrar no recinto, avança o Jornal Económico. Ainda assim, será obrigatório o uso de máscara e as pessoas que tiverem tido contacto com algum caso positivo nos últimos 14 dias à entrada não poderão entrar na Feira.

A lotação desta edição aumentou 70% comparada com a do ano anterior, sendo que 5.500 pessoas poderão estar no recinto. Consequentemente, é pedido aos visitantes que tomem medidas que diminuem o risco de contágio — como distanciamento. A organização também levou em conta o risco de ajuntamentos, eliminando espaços fechados e criando novos auditórios para realizar eventos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nos stands das editoras não será permitido lançamentos de livros, conferências ou sessões de recitação de poesia, sendo que todos os eventos terão lugar nos auditórios. Recomenda-se que as pessoas interessadas em assistir a estes eventos reservem lugar, já que será controlado o público presente.

Já os autores poderão ter as sessões de autógrafos nos stands das editoras, mas a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) recomendou que aqueles que criam filas mais longas tenham as sessões de autógrafos nas praças comuns da Feira do Livro de Lisboa e não nos stands.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) pediu à APEL, que organiza a feira juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, que os colaboradores das editoras façam testes rápidos de antigénio, mesmo que já tenham a vacinação contra a Covid-19 completa.

Foi retirado qualquer programa cultural que promova o contacto físico — como animação com mascotes ­que era algo recorrente nas editoras que fazem parte do mercado infanto-juvenil.

Nas horas de maior influência — 21h00-22h00 — nos dias úteis (a Hora H) e 15h00-20h00 ao fim de semana — as instalações sanitárias terão a limpeza e a desinfeção reforçada, estando a utilização de secadores de mãos substituída por papéis de utilização única.

Serão conduzidos por um elemento do staff da APEL ou da segurança para uma sala de isolamento pessoas com sintomas de infeção com Covid-19. Se os sintomas forem ligeiros será contactada a linha SNS24 e se os sintomas foram graves ou agudos será chamado o INEM.