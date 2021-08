O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) iniciou esta segunda-feira tratamentos de radioterapia com o primeiro dos dois novos aceleradores lineares adquiridos por sete milhões de euros para reforçar a capacidade assistencial do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“O CHUC dá continuidade ao projeto de remodelação e modernização do Serviço de Radioterapia, permitindo o acesso a tratamentos através das técnicas atualmente recomendadas, nomeadamente imagem guiada (IGRT), intensidade modulada (IMRT), arcoterapia com intensidade modulada (VMAT) e técnicas de sincronização com base no ciclo respiratório do doente”, explica um comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, os novos aceleradores lineares “potenciam a capacidade destes tratamentos com uma diminuição dos seus efeitos secundários para o utente“.

O Serviço de Radioterapia trata diariamente cerca de uma centena de doentes provenientes de todo o Centro, sendo responsável pelo tratamento de quase metade dos doentes oncológicos sujeitos a radioterapia na região.

“Fruto da maior sensibilidade da população para a doença oncológica e da melhoria gradual das estratégias de diagnóstico e tratamento, o número de doentes oncológicos tratados no CHUC tem vindo a aumentar ao longo dos anos”, refere o comunicado.