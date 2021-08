A Toyota, que lidera o Campeonato do Mundo de Ralis para marcas e para pilotos, já está a testar o novo Yaris WRC para 2022, que se assume como uma evolução do actual. Potencialmente, o actual motor de quatro cilindros sobrealimentado com 1,6 litros vai ser complementado por uma mecânica híbrida, destinada a elevar-lhe a potência, a rapidez e o gozo, para quem conduz e para quem o vê passar, seja ao vivo ou através da televisão.

A actual temporada de ralis está bem encaminhada para a Toyota, uma vez que, apesar da pressão da sua principal rival Hyundai, os japoneses lideram com 348 pontos, 41 de vantagem sobre os rivais sul-coreanos. Na competição reservada aos pilotos, os homens da Toyota dominam, com Ogier à frente com 162 pontos, seguido do seu colega de equipa Evans (124) e de Neuville, em Hyundai, a ser 3º com o mesmo número de pontos. Nos seis primeiros, há quatro pilotos Toyota e dois Hyundai.

Se até 2021 os pilotos do WRC com motor 1.6 turbo tinham à sua disposição 380 cv, a partir de 2022 o mesmo Toyota Yaris, mas na versão Hybrid, vai reforçar a potência do motor a gasolina sobrealimentado com um eléctrico com 100 kW, cerca de 136 cv e 180 Nm de binário. Esta unidade eléctrica é alimentada por uma bateria com 3,9 kWh de capacidade, que vai ser recarregada pelo veículo nas travagens e desacelerações, com o conjunto a estar devidamente protegido num pack em fibra de carbono, para melhor resistir às pancadas inerentes às provas do WRC.

Como seria de esperar, os actuais pilotos da Toyota não estar a tratar do desenvolvimento do Hybrid Yaris WRC, que está a ser trabalhado pela Gazoo Racing, a divisão de competição da marca japonesa, pelo que é Juho Hânninen quem está encarregue de todo o trabalho. Além da mecânica mais possante e mais de acordo com a electrificação que hoje é imposta aos carros de série, os WRC Hybrid para 2022 vão exibir mais apêndices aerodinâmicos, para colar o carro ao solo, seja ele asfalto, terra, lama ou neve, e permitir velocidades de passagem em curva superiores. Resta saber se isto melhorará o espectáculo. Ora veja aqui: