O jogo entre o Nice e o Marselha foi interrompido este domingo perto dos 75 minutos da partida. Tudo começou quando Payet, jogador do Marselha decidiu responder aos adeptos do Nice que arremessavam garrafas de água a partir da bancada. O jogador decidiu atirar as garrafas de volta para a bancada, provocando ainda mais a ira dos adeptos, que acabaram por invadir o relvado e envolver-se em confrontos com os jogadores.

Em imagens que circulam no Twitter possível ver o momento em que Payet perde a paciência com os adeptos da equipa da casa e começa a confusão:

Nice fans throw bottles Payet lobs one back All hell breaks loose pic.twitter.com/YvtirkPyc8 — Richie McCormack (@RichieMcCormack) August 22, 2021

Quando o jogo foi interrompido, para não ser mais retomado, o Nice, que jogava em casa, vencia por 1-0 na sequência de um golo do dinamarquês Kasper Dolberg, aos 49 minutos. Após a invasão de campo, membros das duas equipas envolveram-se também em confrontos e o jogador do Nice Todibo e o treinador do Marselha, Jorge Sampaoli, tiveram de ser separados quando se travavam de razões.

Nestas imagens vê-se o treinador do Marselha revoltado com os adeptos do Nice:

Sampaoli perdeu a linha com o início da confusão no jogo Nice x Olympique de Marseille. Técnico argentino ficou muito irritado e teve de ser contido.pic.twitter.com/e8kgUoVe1t — Tiro de Canto (@TiroDiCanto) August 22, 2021

Há imagens que mostram o adjunto de Sampaoli, Jorge Desio, a derrubar um adepto do Nice no meio da confusão: