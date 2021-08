Este fim-de-semana foram vacinados cerca de 151 mil jovens entre os 12 e os 15 anos com a vacina contra a Covid-19, de acordo com os dados divulgados pela task force do programa nacional da vacinação.

No sábado foram vacinados 118 mil jovens nesta faixa etária, aos quais se somam mais 33 mil vacinados este domingo.

Este é o primeiro fim de semana reservado para a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos. Uma operação semelhante vai ocorrer no próximo fim de semana. Já a segunda dose será administrada nos fins de semana de 11 e 12 e 18 e 19 de setembro.

No dia 10 de agosto, a Direção-Geral da Saúde anunciara que todos os jovens entre os 12 e os 15 anos de idade poderiam ser vacinados — menos de duas semanas depois de o ter recomendado apenas para os jovens daquelas idades com comorbilidades.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Governo tem a intenção de ter todos os jovens entre os 12 e os 15 anos vacinados contra a Covid-19 a tempo do arranque do novo ano letivo.