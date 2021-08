O ministro da Nova Zelândia que gere o dossier da pandemia apelou à população que mantivesse o distanciamento, mas a forma como Chris Hipkins o fez tornou-se numa anedota nacional.

Numa altura em que foram registados 107 novos casos de infeção numa semana, Chris Hipkins recomendou aos neozelandeses que abrissem as pernas (“spread your legs”, em inglês). Tornou-se, por isso, rapidamente num tema viral — #spreadyourlegs. O ministro da pasta de resposta à Covid-19 queria, na verdade, dizer que os neozelandeses deveriam esticar as pernas (seria “stretch your legs”). Aliás, depois de perceber o seu lapso referiu que iria esticar as pernas.

“É um desafio para as pessoas que vivem em zonas de grande densidade populacional ir para o exterior e abrir as pernas, quando estão rodeadas de muita gente”, disse Chris Hipkins, numa declaração que fez sorrir de imediato Ashley Bloomfield, o diretor-geral da saúde da Nova Zelândia, que se encontrava ao lado do ministro. A imagem de Ashley Bloomfield a levantar o sobrolho tornou-se, também ela, viral.

No final da conferência de imprensa, o ministro, a sorrir, disse que iria esticar (stretch) as pernas e já antecipava o que a internet iria fazer: “Estou certo de que todos se vão divertir mais tarde à minha custa”. Foi exatamente o que aconteceu.