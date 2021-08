Morreu Brian Travers, saxofonista, compositor e membro fundador dos UB40. A notícia da morte do músico de 62 anos foi confirmada pela banda numa mensagem partilhada nas redes sociais, na qual se dizem “devastados”.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso camarada, irmão, membro fundador dos UB40 e lenda musical, Brian David Travers. O Brian faleceu ontem à noite, rodeado pela sua família, depois de uma longa e heroica batalha contra o cancro“, escreveu a banda.

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY

