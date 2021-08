O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, deixou esta segunda-feira o hospital Agostinho Neto, na Praia, onde foi hospitalizado na noite de sábado, com um quadro de gastrite crónica, e já está em casa em repouso pelo menos até terça-feira.

Segundo avançou à Lusa fonte da assessoria de imprensa da Presidência da República, o chefe de Estado saiu esta segunda-feira do hospital e já está em casa, onde deverá permanecer em repouso, pelo menos até terça-feira à tarde, antes de regressar ao trabalho.

Jorge Carlos Fonseca esteve em observações no Hospital Doutor Agostinho Neto, na Praia, após ser hospitalizado na “sequência da intensificação de dores provocadas por uma gastrite crónica”.

“Foi atendido no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Agostinho Neto, onde deverá permanecer em observação nas próximas 24 horas”, referiu a Presidência na nota enviada no domingo.

Jorge Carlos Fonseca (70 anos), político, jurista e escritor, é Presidente da República de Cabo Verde desde 2011, tendo cumprido dois mandatos, pelo que já não se pode recandidatar ao cargo nas eleições presidenciais de 17 de outubro próximo.