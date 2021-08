Ao receber novamente uma nota negativa, depois do jogo Marítimo-Porto, o relvado do estádio dos Barreiros fica automaticamente interditado, segundo o Mais Futebol. A classificação é dada pelo árbitro, pelo delegado da Liga e pelos responsáveis no Match Center.

O jornal recorda o que consta do Manual de Licenciamento da Liga: “No caso de um relvado ser avaliado por duas vezes, numa sequência de três jogos, com a nota de 2 valores, ou uma vez com a nota de 1 valor, fique imediata e preventivamente interdito para qualquer uso, até à realização de uma vistoria”, que terá lugar no prazo de dois dias úteis, isto é, até esta terça-feira.

No último jogo deste domingo, o relvado obteve nota de 1,67, a segunda negativa em jogos da Liga, segundo o Mais Futebol, já depois de ter recebido 2,06 no jogo que opôs o Marítimo ao Braga.

Depois da vistoria, a comissão técnica responsável pode, nomeadamente, recomendar medidas como a interdição do relvado para treinos ou para jogos.