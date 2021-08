Este artigo é da responsabilidade de Compal

Já conhece todos os sabores de sumos & néctares Compal?

Quantos sumos e néctares da marca Compal já provou até agora? Até pode ser o típico aventureiro que não se deixa ficar apenas pelos sabores clássicos, mas dificilmente já terá experimentado todas as opções disponibilizadas pela marca.

É aí que entra a Box Frutologia Surpresa, que contém 18 garrafas de 200 ml de néctares Compal. Mas que sabores são esses? Tal como o nome indica, é surpresa, o que torna toda a experiência ainda mais divertida. Contudo, deixamos-lhe uma pequena pista: tanto pode contar com sabores clássicos, como por exemplo, o néctar de pêssego, como com os mais exóticos, como o Compal de maracujá.

Encomende a sua Box Frutologia, em exclusivo no Saborista, e depois basta esperar que lhe seja entregue mesmo à porta de casa. Desfrute e deixe-se surpreender com o melhor da fruta do pomar.

Saiba mais no Blog Compal