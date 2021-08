As autoridades de Taiwan decidiram matar 154 gatos que foram encontrados numa operação de contrabando, algo que provocou diversos protestos da população para alterar a lei.

Na quinta-feira passada, os guardas costeiros intercetaram um navio de pesca onde descobriram 62 caixas de transportes com gatos de diversas raças.

Os animais foram mortos no sábado passado no Dia Internacional dos Animais Abandonados, uma vez que o governo de Taiwan afirmou que estes representavam um risco para a biossegurança, de acordo com o The Guardian.

On August 21, on the International Day of Stray Animals, Taiwan authorities killed 154 cats. Tsai Ing-wen, who claimed to love cats, was scolded miserably pic.twitter.com/alweVIka6C — 湖北卫视《长江新闻号》 (@cjxwh_hbtv) August 22, 2021

A Presidente do país, Tsai Ing-wen, pronunciou-se sobre o assunto — culpou os contrabandistas pela morte destes animais e disse esperar que a população entenda a necessidade de prevenir a propagação de doenças importadas.

No entanto, admitiu que a lei deve ser alterada de forma a ter uma abordagem mais humana e a aumentar as multas aplicadas por contrabando de animais, para pelo menos 3 mil dólares, ou seja cerca de 91 euros.

Após a justificação da Presidente, a população continuou a questionar se não se poderia ter feito quarentena aos animais, e ter resolvido a situação de outra forma, em vez de ter tomado a decisão de os matar. O chefe do Conselho de Agricultura do governo, Chen Chi-chung, assumiu toda a responsabilidade, explicando que o risco se mantinha mesmo após uma quarentena.