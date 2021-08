As forças talibãs garantem que a população afegã não está assustada e negam que a corrida ao aeroporto de Cabul, onde centenas de afegãos desesperados se têm reunido nas últimas semanas na expectativa de conseguir sair do país, provocando tumultos que já levaram à morte de várias pessoas, seja motivada pelo medo.

Em entrevista à Sky News, Suhail Shaheen, porta-voz dos talibãs, explicou que muitos afegãos querem viver em países ocidentais por causa da pobreza do seu país. “É uma espécie de migração económica, porque o Afeganistão é um país pobre e 70% da população afegã vive abaixo do limiar da pobreza, por isso toda a gente quer estabelecer-se nos países ocidentais para ter uma vida próspera. Não tem a ver com medo”, afirmou.

Questionado sobre os vídeos que mostram os talibãs a ameaçarem antigos trabalhadores públicos, tentando assim convencê-los a retomar o trabalho, ou sobre os relatos que dão conta do encerramento de escolhas femininas nalgumas províncias, Shaheen disse que existem muitos “relatos” criados pelos inimigos do grupo que “não se baseiam na realidade”. “São tudo notícias falsas”, garantiu.

Repetindo o que tem sido o discurso oficial do grupo, o porta-voz afirmou que as mulheres afegãs não vão perder nenhum dos seus direitos e que terão apenas de usar o hijab, peça de roupa que cobre apenas a cabeça. “As professoras voltaram ao trabalho. Nada perderam nada. As jornalistas voltaram ao trabalho. Não perderam nada”, disse.

Suhail Shaheen abordou ainda a questão de um possível adiamento da saída das tropas norte-americanas do território afegão, sugerido por Joe Biden durante o discurso deste domingo, garantindo que haverá represálias se tal acontecer. “É uma linha vermelha. O Presidente Biden anunciou que a 31 de agosto [os Estados Unidos da América] iriam retirar todas as suas forças militares. Se não o fizerem, significa que estão a prolonga a ocupação quando não existe necessidade para tal.”

Segundo Shaheen, a permanência de forças estrangeiras no Afeganistão irá criar “desconfiança” entre as duas partes e irá obrigar os talibãs a agir. “Se o Reino Unido ou os Estados Unidos da América procurarem ter mais tempo para continuarem as evacuações, a resposta é ‘não’. Ou haverá consequências”, garantiu. “Se pretendem continuar com a ocupação, isso irá provocar uma reação.”