Já quis enviar uma fotografia ou vídeo a alguém no WhatsApp que se apagasse automaticamente? Se sim, então vai gostar da funcionalidade de “visualização única”. O mecanismo, que foi introduzido no início de agosto, permite que envie imagens ou vídeos para grupos ou destinatários na plataforma que, após serem vistos, não podem voltar a ser abertos. Por outras palavras, permite enviar vídeos e fotografias que não podem ser guardados no smarphone de quem recebe. E é fácil de usar. Ensinamos como abaixo:

Com a aplicação do WhatsApp instalada no seu smartphone com o sistema operativo Android, da Google (o mais comum), ou iOS, da Apple (o dos iPhone), carregue no destinatário ou grupo para o qual quer enviar esta mensagem que se apaga após ser aberta; Escolhido o destinatário, carregue no símbolo da máquina fotográfica se quiser enviar uma fotografia ou vídeo que tirará no momento, ou no pequeno clip, caso queira enviar um vídeo ou fotografia que tem armazenado no smartphones. Estes símbolos estão no fundo inferior esquerdo, que estão mesmo ao pé do botão do microfone; Com a imagem ou vídeo escolhido, pode carregar no símbolo redondo que tem o número “1”; Selecionando este símbolo, que ficará verde quando antes estiver ativado, o vídeo ou imagem passa a ser de “visualização única”.

Já está. Como explica o WhatsApp, que é detido pelo Facebook, esta funcionalidade pode ser utilizada para enviar, por exemplo, imagens sensíveis. “Em muitos telefones, simplesmente tirar uma foto significa que esta ocupará espaço no rolo da câmara para sempre. É por isso que hoje estamos a lançar novas fotos e vídeos de Visualização Única que desaparecem da conversa depois de serem abertos, dando aos utilizadores ainda mais controlo sobre sua privacidade”, afirma a plataforma.

Convém ter atenção que, mesmo que os vídeos e fotografias não possam ser guardados, há outras formas menos tradicionais para os destinatários ficarem com as imagens, como tirar um print screen, tirar uma fotografia ou filmar o ecrã de um smartphone que recebeu uma destas imagens com outro dispositivo, por exemplo. Por isso, tenha atenção que tudo o que envia pode não ser realmente de “visualização única”.

O WhatsApp afirma que “como acontece com todas as mensagens pessoais que se pode enviar” na plataformas, estas imagens e vídeos de visualização única são protegidos por “encriptação de ponta a ponta, de forma que nem WhatsApp pode vê-la”. As imagens enviadas “são marcadas claramente com um novo ícone ‘único”‘, adianta ainda o mesmo comunicado.