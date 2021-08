A capitã da equipa de futebol feminino do Sporting, Ana Borges, assumiu esta terça-feira que as “leoas” querem “limpar a última imagem” deixada na época passada, quando perderam com o Benfica, por 3-0, na derradeira jornada do campeonato.

O resultado permitiu às “águias” celebrar o título de campeãs nacionais em pleno relvado do Estádio José Alvalade, depois de o Sporting ter liderado durante a maior parte da época, mas a avançada dos ‘leões’ acredita que a sua equipa “vai ser feliz” se mostrar “a mesma atitude e raça” que apresentou na época passada.

Sabemos que vai ser muito complicado. No entanto, temos de pensar em nós e, sabendo que somos uma equipa praticamente nova, o mais importante é entrar em campo com a mesma atitude que tivemos ao longo do campeonato. No fim, se der para festejar, melhor ainda”, apontou a internacional portuguesa.

“Atitude”, de resto, foi uma palavra bastante repetida por Ana Borges, durante um encontro com a imprensa na Academia Sporting, em Alcochete, e nem o facto de o Sporting estar a construir uma equipa nova, com uma mescla de jogadoras oriundas da formação do clube e algumas contratações “pode ser uma escusa para nada”.

“Não sou mais do que a mais nova, nem a mais nova que acaba de chegar, é menos do que eu. Todas temos a mesma responsabilidade, todas queremos ganhar e o mais importante vai ser a nossa atitude em campo. Quanto a isso, ninguém nos pode apontar seja o que for”, frisou Ana Borges.

Além disso, apesar da derrota no último jogo da época passada, frente às rivais que voltam a encontrar na Supertaça, a avançada do Sporting lembrou que “cada jogo é um jogo” diferente do anterior e o desfecho do desafio de sábado não deverá influenciar resto da época.

“No ano passado começámos muito bem, mas acabámos por ter aquele deslize no último jogo do campeonato. A época é bastante longa, temos uma equipa nova, todas precisamos de tempo para nos adaptarmos umas às outras, mas, como disse, isso não vai ser uma escusa para nada”, prometeu.

O Sporting discute a Supertaça feminina com o Benfica no sábado, às 17h30, em encontro que terá lugar no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O campeonato da I Liga feminina arranca na semana seguinte, quando as “leoas” visitam o Marítimo na primeira jornada da competição.